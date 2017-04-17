世行上调泰国今明两年经济增幅各0.1个百分点

泰国中华日报4月17日报道 世行上调泰国今明两年经济增长预期，整体上升0.1%，其中今年GDP增幅从之前的增3.2%上调至增3.3%。此外世行还调整了除中国在外的亚太地区2017年全年今年经济预期上浮0.1个百分点。

世界银行（世行）于近日释出的全球经济增长预期报告指出，得益于全球经济复苏、消费品价格上涨以及亚太地区购买力回暖的支持，世行决定上调对亚太地区2017年整体经济增长预期至增5%。世行于去年10月发布的亚太经济增长预期为增4.9%。

而全球经济和亚太经济的整体表现转好也提振了泰国今明两年的整体经济偏好，世行预计泰国经济今明两年的表现将比预期分别上升0.1%，其中今年经济增幅预计从之前预估的增3.2%上调至增3.3%。

世行认为，政府财政刺激措施、入境游、出口、私营企业消费支出增长以及消费者消费信心的回暖等泰国经济转好都将为泰国经济复苏提供支援。预计泰国家庭负债状况也将得到有效改善。

但不管怎样，鉴于当前大众农产品价格总体趋于平衡，这将给泰国农村地区人民提高生活质量和品质构成一定的阻力，从而导致过程延缓。尽管泰国出口迎来复苏，但仍不能放松警惕，因为全球经济复苏仍相对脆弱因而波动性并未消除。此外，还需要应对特朗普新政府的新政策风险。

于此同时，世行还上调了亚太地区多个国家的经济增长预期，如菲律宾经济增幅上调至增6.9%，较前预期高出0.4%；越南上调至6.3%，较前预期高出0.2%。