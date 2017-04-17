曼谷市空堤县棚户区改造获提速，社区居民住进临河高楼

泰国中华日报4月17日报道 泰国国家住房管理局于近日表示，将联合曼谷市政府加快空堤县棚户区旧城改造工作进程，据悉空堤县棚户区占地2000莱、共有43个棚户社区组成。

泰国国家住房管理局局长塔察蓬透露称，该局正在和曼谷市政府就空堤县棚户区旧城改造工作进程展开磋商。他说，目前空堤县棚户区占地2000莱，共有43个棚户社区。其中26个棚户社区由泰国港务局负责管理。

作为曼谷市政府打击社区毒品犯罪的一项有力措施，空堤棚户社区改造工作是继邻铃区和空拉抛区棚户区改造后重点推动整改的区域之一。空堤棚户区改造也将效仿后两个社区改造的成功经验，与社区居民协力推动社区的改革。

他说，目前评估后得出的结论是，空堤棚户区穆斯林社区首领在发展社区方面具有更前瞻性的眼见，因此各方有坐下来交谈的可能性最大。而这对与推动该棚户区旧城改造具有决定性的作用和意义。

而目前泰国社会发展和人类保障部提出的棚户区旧城改造政策建议是，沿湄南河开放高层住宅项目，让棚户区居民搬迁到高楼内或是其他地方。空堤县棚户区旧城改造立项于2000年，但正式启动开放进程却是在2016年才开始，整整延迟了近16年。

空堤区旧城改造工作目前的开放方案有多个版本，既有泰国国家住房管理局单方面设计建造，还是联合泰国港务局联合开放，或者引入私营资本联合开发。