泰国中华网4月18日报道 宋干节不仅有泼水狂欢，更还有正能量的传统习俗和玩法。春武里挽盛海滩每年宋干节期间都会举行盛大的“堆沙塔”活动，当地各政府机构、民间团体纷纷参与，挽盛海滩长达2.5公里的海滩成为造型各异，美妙纷呈的艺术堤岸！

与往年不同的是，今年由于是泰国的国丧之年，官方与民间特地组织了“恭送陛下升遐”的主题，以纪念泰国九世皇，表达泰国人民对已逝先皇恩泽的感念。