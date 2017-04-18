首页 旅游生活 旅游 春武里宋干节“堆沙塔” 挽盛海滩变艺术堤岸 旅游旅游生活 春武里宋干节“堆沙塔” 挽盛海滩变艺术堤岸 发布者 anni - 2017年4月18日 0 分享到脸书 分享到推特 相关文章该作者的更多文章 产业 泰旅局将加大中国奖励、医疗旅游客源市场开拓 旅游 泰国的中式园林——邦芭茵夏宫天明殿 lifestye 泰国夜丰颂：玉童子出家记 旅游 泰国曼谷举行“魅力宋干”欢乐巡游【图集】 旅游 泰国宋干节庆祝活动开启 花车游行点亮曼谷 lifestye 毛茸茸的泰国肥猫 人人抢著拍照 lifestye 全球“最快乐的五公里”彩色跑强势回归泰国 商务 棠果旅居首“战”泰国 拓进东南亚市场 旅游生活 芭提雅性都？！巴育回应：色情场所全拆了！ 旅游 机构报告指出：提前20周订票可最高享受23%的票价优惠 泰国中华网4月18日报道 宋干节不仅有泼水狂欢，更还有正能量的传统习俗和玩法。春武里挽盛海滩每年宋干节期间都会举行盛大的“堆沙塔”活动，当地各政府机构、民间团体纷纷参与，挽盛海滩长达2.5公里的海滩成为造型各异，美妙纷呈的艺术堤岸！ 与往年不同的是，今年由于是泰国的国丧之年，官方与民间特地组织了“恭送陛下升遐”的主题，以纪念泰国九世皇，表达泰国人民对已逝先皇恩泽的感念。 1 of 15 ***所有《泰国中华网》、《中华日报》新媒体原创稿件，需完整署名，否则追究到底。(联系转载，商务合作请加微信号：thaizhonghua )*** 发表评论 取消回复登陆以发表评论 Bangkok, TH 晴，少云 enter location 35.5 ° C 36 ° 35 ° 36% 4.6kmh 20% 周三 33 ° 周四 34 ° 周五 36 ° 周六 32 ° 周日 34 ° 实时汇率查询 THB - 泰铢 CNY4.985 USD34.340 EUR36.503 HKD4.416 JPY0.315 KRW0.030 SGD24.589 热门文章 粉丝爆Sara携子出席Mike出家仪式证据 为Aom澄清 2015年10月26日 Esther与Ken公开交心 荧幕男友Sean伤感祝福 2016年7月1日 泰国“皇家奶片”从7-11货架上消失了，原因竟然是…… 2016年4月20日 Esther称不介意Ken从前绯闻多 2016年6月22日 最新文章 泰国娱乐 民歌皇后Tai水灯节秀泰装 网友爆赞:水灯美人更美 泰国娱乐 PEI一家三口登杂志封面 父子帅气抢镜温馨幸福 泰国娱乐 Pancake瑞士秀冬装 优雅又干练 泰国娱乐 EVE登《Playboy》杂志封面 称光腚跟陌生人合作还是羞羞的 加载更多