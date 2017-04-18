曼谷每平60万铢只是“热身” 仍有上涨空间

泰国中华日报4月18日报道 曼谷市房地产市场近年来的火热发展势头似乎有重回97亚洲金融风暴前的景象。作为地产项目开发中占比最大的土地成本在过去5年内累计暴涨300-500%，以曼谷新地王标价算每哇的土地成本就已暴涨至200万泰铢以上。虽然目前曼谷市最贵的公寓标价为每平60万泰铢的房价相比新加坡和香港动辄每平150-200万泰铢的房价仍有很大差距，但就曼谷未来的发展势头这样的房价仅仅只是预热，不存在过热的情况。

泰国地产开发商对此持有不同观点，他们认为曼谷房地产市场还有很大的上涨空间。至少在房价上还有很大的上涨空间，特别是顶级奢华公寓项目的需求仍有很大的成长空间。据悉当下曼谷市标价最高公寓项目就是，SANSIRI(上思睿)地产开发的“98无线电项目”，该项目每平米标价为58万泰铢，以1人民币兑5泰铢折算约合人民币是每平米11.6万。整个项目仅有77间公寓套房。

阿里亚地产（AYEEYA）创始人兼执行长刘祥平认为，相比新加坡和香港房价泰国房价仍还有巨大的成长空间。虽然目前泰国单价最高的公寓标价高达每平58万泰铢，对于泰国普通人来说似乎已经到了可望而不可及的地步，但如果与新加坡每平150万泰铢和香港每平180万泰铢以及北京外环每平百万泰铢的房价相比，曼谷目前的房价还仅只是起步而已。

但不管怎样，纵观当下的曼谷市房地产市场可将高端公寓市场按照价格区间细化为3档，分别是10万档、20万档和30万档以上共3档。也就是说目前真正能够配得上“顶级奢华”公寓项目行列的地产项目标价至少要在每平30万泰铢以上。

而目前曼谷市每平标价最高的公寓地产项目都有哪些呢，让我们大致了解以下，排名第10位的是，由CBRE地产公司设计开发的“KRAMM素坤威26项目”。起价为每平米27万泰铢。如果以1人民币兑5泰铢折算，约合人民币5.4万。

第9位的是，由SC地产公司设计开发的“Beatniq素坤威32项目”，起价为每平米28万泰铢。以1人民币兑5泰铢折算，约合人民币5.6万。而排名第2位，共有两个分别是，由SANSIRI(上思睿)地产公司设计开发的“KHUN By YOO项目”和由SC地产公司设计开发的“28 CHILOM”。起价均为每平米37万泰铢。以1人民币兑5泰铢折算，约合人民币7.4万。

而目前曼谷市最奢华的排名第1位为地产项目则是由SANSIRI(上思睿)地产公司设计开发的“98无线电”，起价为每平米58万泰铢。以1人民币兑5泰铢折算，约合人民币11.6万。