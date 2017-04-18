云南丽江古城禁明火烧烤 不鼓励经营酒吧餐饮等项目

云南网讯(记者 陆月玲) 4月18日，记者从丽江政务网获悉，《丽江古城内经营项目目录清单》已正式发布，按照该清单，丽江大研古城禁止明火烧烤、经营歌舞厅、网吧；不鼓励经营酒吧、餐饮等项目。

新增禁止明火烧烤

禁止经营项目是指与遗产风貌保护、丽江古城传统商业文化不符，以及存在安全隐患、国家明令禁止经营的经营项目。

今年2月13日，由世界文化遗产丽江古城保护管理局综合管理科牵头出台的《丽江古城内经营项目目录清单》(意见稿，以下简称意见稿)发布，主要禁止经营项目有歌舞厅；网吧；电子玩具；数码产品；家用电器；影视厅；电子游戏室；家具等。记者注意到，在正式发布的《丽江古城内经营项目目录清单》中，新增了禁止明火烧烤这项内容。

倡导经营熟食制品

记者注意到，意见稿中对熟食进行限制经营，在正式发布的《丽江古城内经营项目目录清单》中，鼓励倡导经营熟食制品，但必须是符合食品卫生安全相关要求，经加工制作成的肉类加工制品。

支持经营丽江民族文化项目

鼓励经营项目是丽江古城文化遗产保护的重要内容，通过实物、图片、音像、表演等形式对民族文化进行宣传和介绍，以及传统手工艺制品、地方特色产品和传统民族产品的加工、制作及销售等。

主要有丽江民族文化传承活动；东巴纸制作、加工、传承、展示；纳西族服装，服饰的制作、展示、销售；知名人士、文化传承人、手工艺人开馆授艺；纳西传统文化、习俗、艺术、手工艺的传承、弘扬、展示。

不鼓励经营酒吧、餐饮等项目

清单显示，不鼓励经营项目包括：餐饮；化妆品(如胭脂、精油、精油皂等)；手鼓；酒吧；珠宝、玉石、玉器、蜜蜡、琥珀；农贸市场。