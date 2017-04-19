七旬老人扮米老鼠 为儿媳筹集救命钱

2017年4月18日消息，在济南森林公园的草坪上，一只“米老鼠”吸引了不少游玩的市民争相合影，每次合影的费用从1元到5元不等。卸去木偶服后，竟是一位头70岁的老奶奶。记者了解到这位老奶奶名叫银丕芝，德州宁津人，她告诉我们，之所以在这扮玩偶，是为了为自己的儿媳妇筹措医药费。

2016年8月31日，银丕芝的儿媳妇王海梅发生车祸，急送入宁津县人民医院，入院治疗50余天，患者仍意识不清，大小便失禁，病情严重，目前已经转到了济南的一家医院进行治疗。银丕芝说她的老公患有心脏病，长期服药，没有劳动能力。在儿媳突发车祸前，靠儿媳和儿子务农和打零工来维持整个家庭的生计。现在儿媳患病，一家人没有任何收入来源，让这个本就困难的家庭雪上加霜。

为了让儿媳妇得到更好的治疗，银丕芝决定干些力所能及的活，帮她筹款治病。正好儿子有朋友是搞演出活动的，她便借来这身衣服，去跟人合影筹款。最近随着济南的温度逐渐升高，老人开始感觉有些吃力了。开始的时候，银丕芝还能勉强应付，当有孩子跑到她身边要求照相时，她还能蹲下身子，跟他们聊几句。但很快，她就会大汗淋漓，有些吃不消了。每当这时她就坐在附近休息一会儿，感觉没问题了，套上头套继续表演。

她说她希望自己能够坚持下去，希望能够多筹些钱，用以支撑这个倾斜的家庭。她的身影并不高大，却足以令人仰视。

来源：中新网