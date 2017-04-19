留学生吐槽不敢叫救护车 美国救护车到底有多贵？

中新网4月19日电 据美国《侨报》报道，最近网上有很多关于留学生吐槽在美国不敢叫救护车的声音，究竟在美国叫救护车有多贵呢？

在美国留学有各种辛酸，留学生在美国叫不起救护车的事件最近引发热门讨论。一名在美国的中国留学生在微博留言称，一名学姐昏迷之前的最后一句话是“别叫救护车！”。还有网友讨论在美国的留学生叫了救护车被扶上去之后自己爬了下来。

其实不仅“穷留学生”叫不起救护车，就连美国人自己也叫不起救护车。洛杉矶县紧急医疗服务机构的工作人员当地时间17日在接受采访时称，他们一般都是与私营公司签订合同来运营救护车的业务，私营公司再和当地的消防局合作，但是这里的确有一个收费标准。

根据洛杉矶县紧急医疗服务机构发言人提供的信息，从2016年7月1日起，救护车的收费标准不得超过该机构规定的最高额度。非紧急情况的高级护理救护车服务最高收费不得超过1776美元；拨打911之后的紧急情况高级护理救护车服务最高收费不得超过1900美元；非紧急情况的基础护理救护车服务最高收费不得超过1187美元；拨打911之后的紧急情况基础护理救护车服务最高收费不得超过1268美元。

此外，救护车每英里额外收费不得超过18美元，救护车等待时间超过30分钟之后，每30分钟收费不得超过100美元；诊断服务的基本等待时间超过30分钟后，每30分钟收费不得超过96美元。

此外，如果要求晚上7点之后以及第二天早晨7点之前的服务额外费用不得超过20美元；病人要求氧气罐服务的收费不得超过92美元；新生儿的运送服务收费不得超过190美元；救护车上注册护士或者呼吸治疗师3小时内特别护理收费不得超过2137美元；救护车注册护士和呼吸治疗师3小时内共同的特别护理收费不得超过2416美元；注册护士和呼吸治疗时3小时服务之后每小时服务收费不超过114美元。

这样看来如果叫救护车，几千美元是少不了。

尽管留学生们一般都在学校购买了医疗保险，但并不是所有的医疗保险服务都可以支付全额的救护车费用，一般情况下，自己还是要出一部分钱。

在南加州地区普遍使用的Kaiser医疗保险，根据保险的类别不同，支付的费用也不同。Kaiser支付的救护车费用从80%到50%不等，也有只需要自己支付250美元的收费标准。

然而，根据《洛杉矶时报》报道，最近几年很多病人叫了救护车之后，让保险公司支付救护车费用，结果被拒绝，原来是救护车在开账单的时候没有准确填写病人所使用的救护车服务标准。所以叫了救护车一定要确保救护车服务公司所开的账单填写信息正确。