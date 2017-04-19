4月17日泰媒TVPool公开了此前对泰美混血主持人、演员Rusameekae Fagerlund的视频采访。视频中Rusameekae大方秀恩爱并称，自己有一个很棒的外籍同性爱人，比自己大13岁，两人相识于酒吧，通过网聊互相了解。如今已交往10多年，刚开始相处摩擦不断，不太愉快，因为对方很花心，两人又是跨国恋，但经过磨合现在两人越来越相爱，并打算结婚啦！看来又一对男男恋要修成正果了~

（来源：泰国网）