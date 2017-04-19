首页 泰国娱乐 泰星Rusameekae爆与同性爱人准备结婚啦！ 泰国娱乐泰星 泰星Rusameekae爆与同性爱人准备结婚啦！ 发布者 anni - 2017年4月19日 0 分享到脸书 分享到推特 相关文章该作者的更多文章 泰国娱乐 Mark&Kimmy海边度假高甜狗粮齁到你 泰国娱乐 泰剧“一年生”火遍中国 男主澳门获奖 娱乐动态 舒畅泰国写真 少女感十足 泰国娱乐 KIM身着泰装参与花车游行 化身“宋干女神”造型惊艳 泰国娱乐 泰国商业部欲请“榴莲哥”Tom代言榴莲 娱乐动态 《芈月传》泰文版亮相曼谷书展 中国历史小说泰国走热 泰国娱乐 泰国当红明星Pchy现身广州推介泰国美食 泰国娱乐 Chompoo穿蕾丝内衣拍广告 腰部纤细无孕味性感撩人 泰国娱乐 PANCAKE母亲担任制片人惹事端 泰国娱乐 Aff和Taew盛装出席朱拉100周年纪念活动 4月17日泰媒TVPool公开了此前对泰美混血主持人、演员Rusameekae Fagerlund的视频采访。视频中Rusameekae大方秀恩爱并称，自己有一个很棒的外籍同性爱人，比自己大13岁，两人相识于酒吧，通过网聊互相了解。如今已交往10多年，刚开始相处摩擦不断，不太愉快，因为对方很花心，两人又是跨国恋，但经过磨合现在两人越来越相爱，并打算结婚啦！看来又一对男男恋要修成正果了~ （来源：泰国网） ***所有《泰国中华网》、《中华日报》新媒体原创稿件，需完整署名，否则追究到底。(联系转载，商务合作请加微信号：thaizhonghua )*** 发表评论 取消回复登陆以发表评论 - Advertisement -最新动态 料泰今年居家用品出口增4%，美国仍最大 Xy zhou - 2017年4月19日 0 泰国建商信心指数连降3季后首次迎涨 攀至54.2点 2017年4月19日 泰星Rusameekae爆与同性爱人准备结婚啦！ 2017年4月19日 AOT：宋干节素万那普机场接待旅客226万人次 2017年4月19日 泰内阁放宽政府保障性住房申请和审核程序 2017年4月19日 推荐阅读 官方通报龙煤职工上访事件：责令筹资发薪 tzh - 2016年3月14日 0 亚马逊首次在英完成无人机送货 全过程耗时13分钟 anni - 2016年12月15日 0 泰国BOI官员：希望中国技术优势惠及泰国 泰国中华网 编辑室 - 2017年2月19日 0 加载更多