74岁理发师火钳烫发走红：只收4元 可定型3个月

最近，一段理发师火钳烫发的视频火了，视频的主角是74岁的理发师王维美大爷。

一把烧红的火钳，在水中浸一下，然后在头发上翻滚。伴随着“哧……哧……”的响声和焦糊味，头发冒出一缕缕白烟……这不是上刑，而是上世纪80年代以前很流行的一种烫发方式——“打火夹”。

在绵阳市三台县金石镇，74岁的王维美大爷还坚守着这门传统手艺，生意仍然红火，前来“打火夹”烫发的人络绎不绝。让老人有所担忧的是，这门技术，无人继承，即将消失。

小镇理发店 顾客排队“打火夹”

在三台县金石镇上，一间没有店名的理发店显得很不起眼。

走进理发店，木椅子木桌子，屋角一根竹竿上挂着一排洗头的毛巾，门口长条木椅上，依次坐着等候理发的顾客。里面的场景使人感觉时光又回到了上世纪80年代。店主王维美和丁云珍夫妻俩一边忙着理发，一边忙着招呼正在等候的顾客。

这时，81岁的杨素珍婆婆走进理发店。“美师，我跑了三趟了，我今天要打火夹哦！”“要得，打嘛！”

10多分钟后，理完头发边角后，“打火夹”烫发就要开始了。

“火钳烧好没有？”“烧红了，要得了！”只见丁云珍从屋子门前炉子里拿出一把烧红的鸭嘴形铁钳，王维美往水桶里先稍微浸水降温后，一手拿火钳，一手拿梳子，双手熟练地在顾客头发上翻滚，顿时，头发上冒出缕缕青烟并伴着一股焦糊味。记者问到“你动作这么快，不小心烫伤顾客耳朵和头皮怎么办。”王师傅笑着回答“不会的，我烫了几十年，从来没有出过事，连我自己都没被烫伤过。”

王师傅介绍，火钳烫发要掌握火钳的温度，双手配合要麻利，温度高了，动作慢了就要将头发烧断，如温度低了，又烫不出合适的发卷。为保持铁钳的温度，丁云珍不时将烧红的铁钳递给王师傅交换使用。

如此几个来回，再进行修剪、洗头、吹干，最后抹上头油便大功告成了。

说起为何选择这种古老的方式理发，杨素珍介绍，“打火夹”烫发不用化学药水，对人体无害， 头型烫好后，至少要管两三个月才会复原，早上起床后，用手一抹就成型了。她介绍，王师傅烫发，又理又洗才收4元钱，既方便又实惠，附近乡镇大老远都有人过来烫发。 他的担忧 手艺无人继承

王维美告诉成都商报记者，他17岁时和哥哥王维布一起学习理发技艺，哥哥1959年从江油钢铁厂支援大炼钢回来后，在绵阳平政桥国营理发店当学徒， 学艺从烧水、洗头开始。“我在中江大西街一家国营理发店学的。”

1977年，兄弟俩各自在镇上开了一家理发店，门对门，生意都不错。3年前，哥哥王维布去世，现在镇上用火钳烫发的只剩下他一家了。

伴随着各种烫发技术兴起，如今在城市里，“打火夹”已经早没有市场了。 据介绍，他的儿子有工作，不愿意学这门技术，他一生带了3个徒弟，“都嫌熏人辛苦又挣不了多少钱，做了一段时间就去放弃了，出去打工去了。”

目前会做“打火夹”鸭嘴形铁钳的老铁匠也没人了，王维美现在只剩下3对铁钳，用坏就没有了。现在他年纪大了，也干不了几年，他唯一担忧的是手艺无人继承。 让他感到欣慰的是，当地文化站的人曾经找过他，希望将这一门技艺申请非物质文化遗产，“我孙媳妇说对这个还有点兴趣，我准备把技术传给她。”

来源：成都商报