官员提醒：FIT电价将迎来新一轮连涨

泰国中华日报4月20日报道 泰国能源官员提醒，做好新一轮电价持续上涨的准备。预计燃气价格上扬将推高5-8月季度FIT电价将每度上浮12.52士丁。这是国内电价2年又7个月以来的首次上调，而届时实际上浮幅度可能达到每度17.83士丁。

泰国能源事务监管局发言人维拉蓬提醒说，国人可以提前做好电价持续上涨的心理准备。随着国际燃气价格处在上涨阶段，预计5-8月FIT电价恐每度上浮12.52士丁，但如果综合各方面因素后，届时实际电价上浮幅度可能达到每度17.83士丁，即电价最低为每度3.5079泰铢。而目前计入了FIT的电价为每度3.3827泰铢。

他说，下一轮5-8月FIT电价如果考虑到其他波动因素后上调的幅度将可能高至每度17.83士丁，而不是每度12.52士丁。虽然上一轮FIT电价能有每度1.05士丁的下调额度，主要是基于国内用电量需求下降。

如果以目前全国2617万户家庭的月电费支出负担影响划分，月用电量低于150度的家庭共计1670万户，以每户月均37度用电量计算新增电费负担仅为每户4泰铢。

而用电量高于150度的家庭共有950万户，以每户月均276度用电量计算新增电费负担为每户16.50泰铢。他说，上调下一轮FIT电价主要是基于燃气价格上涨因素的考虑。