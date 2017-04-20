法媒：乐天免税转向泰国开辟新天地

【中华日报报综合讯】 据法广网报道，中国因惩罚韩国决定部署萨德系统而大面积抵制韩国在华企业和对韩贸易与旅游。根据调查，大部分在华韩国企业都蒙受损失，但韩国企业在中国的供应，雇工也深受制裁与抵制打击，损失两败俱伤。不久前曾表态坚守中国的乐天显示将发展新市场选择前往亚洲东南地区。

据日本经济新闻今天报道，韩国最大的免税店企业乐天免税店将进军泰国。最早将于6月在首都曼谷开设一号店。投资额将超过80亿泰铢，约两亿多美元。在泰国的免税店市场一直由当地的皇权免税店（King Power）垄断。由于泰国政府转变方针，允许其他企业进军免税店市场，乐天将借此机会开拓泰国市场。

乐天在免税店行业位居全球第三。在韩国以外的市场，在日本、美国和印度尼西亚之后又将进军泰国。

乐天将进驻距离素万那普和廊曼国际机场约30分钟的综合性商业设施“SHOW DC”。免税店总面积约为1万平方米，将以韩国化妆品为中心销售约2万种商品。

据英国调查公司GlobalData统计显示，截至2021年的5年时间内，预计泰国的免税店市场将以年均8%的速度增长。不断增长的外国游客推动泰国免税店市场扩大，在亚太地区仅次于印度、日本、中国和韩国市场。

泰国政府为促进免税店的竞争，吸引外国游客，转为积极开放免税店市场的方针。