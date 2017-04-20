广东化州警方端掉特大盗窃牲畜犯罪团伙 偷狗用毒镖

中新网茂名4月20日电 (梁盛 黄海樱)广东化州市公安局20日通报称，经茂名、化州两级警方联合作战，成功端掉一个流窜化州各乡镇，专门盗窃农家牲畜的特大犯罪团伙，破获盗窃耕牛、生猪等案件30多宗，抓获涉案嫌疑人7名，缴获被盗耕牛4头、生猪73头。

目前，该7名嫌疑人已被刑拘，其他漏网嫌疑人的追捕及案件审理正在加紧进行中。

据介绍，去年9月份以来，化州市新安镇等地，相继发生盗窃生猪案件。办案民警通过现场勘查和调查走访，发现被盗的大多是农户建在山岭或村边，位置较为偏僻的小型猪场，案发时缺乏看守。贼人作案猖狂，一次便偷走生猪10多头，甚至20多头。

通过一个多月的案件梳理，民警还发现，以新安镇为中心，相邻的石湾街道、良光、兰山、笪桥、官桥等镇，也发生过相类似的案件，在其中几个案发现场提取到的几枚小飞镖，更引起了民警的注意。经过深入侦查，今年1月份，民警终于发现一名来自化州市笪桥镇良冲里村，绰号“大鼻”的男子，有重大嫌疑。

正当案件侦查逐步深入时，今年2月16日凌晨3时许，新安莞草塘村村民刘某的猪舍遭盗。当时，刘某的儿子刚好路过自家猪舍，看见一辆银灰色金杯面包车停在猪舍旁，两名男子正在赶猪上车。上前质问时，两男子慌忙开车逃离。经过清点，7头小猪被盗走。

这辆银灰色的金杯面包车成了该案件侦查最关键的突破口。4月14日凌晨4时许，100多名警力兵分八路，直扑各个目标嫌疑人所在地，涉嫌盗窃牲畜及销赃的嫌疑人廖某来等6人落网，缴获作案工具金杯面包车一辆，以及被盗耕牛3头、生猪73头。

据落网的廖某来、刘付某寿、庞某贵交代，该团伙每次作案，都会事先踩点，发现有合适下手的目标，即开车前去，偷狗则用毒飞镖。得手的牲畜，便通过廖某儒、李某清等人销赃。自去年9月份以来，他们以时分时合的方式，先后作案30多宗，涉案金额20多万元。

4月19日晚，涉案销赃的嫌疑人李某林到警方投案自首。