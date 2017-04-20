调查显示曼谷居民有购房需求但购买力有限

【泰国中华日报综合讯】开泰研究中心最近对458名曼谷市民和在曼谷就业的外地人就其住宅购买行为进行了问卷调查，以预测未来1-2年住宅购买需求走势。调查结果显示，49%的受访者已拥有至少一套住房，其余51%无自有住房。尚无自有住房的受访者中76%计划在1-2年内购房，其中67%表示住房贷款越来越难获得，其担忧的因素依次为贷款利率高、贷款审批严格以及贷款额度不足以覆盖住宅价格。

分析计划在1-2年内购房的受访者的购买目的发现，85%为自住，15%以投机或出租为目的。分析拥有一套以上住房的受访者如何处置自住以外的住房发现，大部分受访者选择出租，其中65%表示难以上调租金，因存在大量的竞争者。

开泰研究中心认为，尽管1-2年内曼谷居民仍有购买住宅的需求，特别是有意购买用于居住的首套房的人群。该类受访者中的72%会考虑购买价格低于200万泰铢的住房，而23%会考虑购买价格介于200-299万泰铢的住房。但是该群体购买力有限，其中65%还贷能力仅为每月5,001-10,000泰铢。未来1-2年内，曼谷郊区的住房尤其是公寓受到投资类购房者的青睐，导致租房市场竞争激烈，房东难以上涨租金，加上1-2年内越来越多的曼谷市民将选择购房而不是租房，使房东面临租户难觅和住房长期闲置的困境。

对于2017年住宅市场形势，预料公寓类住房销售量或将萎缩，源于过去一段时期待售公寓数量大幅增长加上新建公寓的数量导致公寓销售竞争加剧。与此同时，以出租为目的的购房者将放缓购买公寓，源于住房出租市场竞争加剧。不过，2017年平面住宅销售量或将维持稳定，因其属于自居类购房者市场，符合2017年房地产开发商转向开发平面住宅项目的趋势，特别针对高购买力的高档平面住宅，因为该类购房者对经济形势敏感度较低，申请住宅贷款被拒的概率也较低。开泰研究中心据此预计，2017年曼谷及周边府治住宅销售量约为81,300-81,500套，比2016年萎缩6-7%。

对于2017年房地产的经营策略，开泰研究中心建议房地产开发商应专注于加快处理库存，更加重视自住购房者市场，通过开拓能成功申请贷款且具购买力的购房者群体。潜在目标群体包括刚就业、无债务负担且考虑购买价格低于2百万的首套住房的新生代人群。