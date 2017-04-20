ADB：出口将支撑泰国经济实现增3.5%的目标

泰国中华日报4月20日报道 ADB释出的2017年亚太经济发展展望报告指出，亚太经济仍将保持稳定的增速，但增幅将会从去年5.8%收窄至5.7%左右。得益于全球需求和购买力回暖的拉动泰国出口展现的良好势头，预计泰今年和明年经济增速分别增3.5%和增3.6%。

亚开行ADB驻泰国代表处高级经济学家叻莎蒙女士说，亚太区总体经济仍将保持稳定的增长势头，但增幅有轻微收窄的趋势，预计今年亚太区经济增幅为5.7%，低于去年的5.8%。而泰国经济则得益于全球需求和购买力回暖提振的出口增长，预计今年GDP增3.5%，明年增3.6%。

她说，政府投资支出以大型基建项目推进都将为出口增长提供持续的动力，预计今年出口有望增3%，而明年增幅有望达到4%。支撑泰国出口增长的动力主要来自全球消费需求和购买力回升，再加上油价上涨的助力企业加快投资消费支出计划的推进进度。

她补充说，如果出口持续转好，将会加快企业在技术和设备方面的投资升级步伐，特别是运用高新技术自动化生产设备的投资，因为这将为企业带来至少90%的产能提升。另外就是政府推动的制造业4.0发展政策，都将会刺激企业企业加快升级换代进度。

尽管出口仍将面临来自美国新政府的贸易保护主任政策的压力，但相信负面影响的波及范围会在可控的能力范围内。