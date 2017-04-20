泰国高学历失业人数成增长趋势，17万本科生仍没工作

泰国中华日报4月20日报道 根据泰统计局释出的截止3月份底的全国失业人数报告显示，总计近50万的失业人数中拥有本科学历的大学生失业人数就已达到了16.9万。他们理应受到社会的关注，拥有高学历的她们不应该还处于失业状态。

根据泰国中央统计局释出的截止3月底的全泰国失业人数报告显示，全国总计近50万的失业人数中，拥有本科高学历的大学生失业人数就已经增至了16.9万人，环比新增5.6万人。尽管泰国全国失业率仍为此在1.3%的低位水平，但拥有本科学历的大学生却以2.1%的失业占比排在了低学历失业人群之前。

据悉拥有高中学历的失业人数为12.7万人，失业占比2%；而拥有初中学历的失业人数为8.8万人，占比1.4%；小学文化程度的人数人数为8.1万，占比0.9%。另外还有3外失业者没有接收国文化教育，占比0.3%。

截止3月底全泰国15周岁以上国民人口总数为5586万人，其中处在工作年龄的国民人口总数为3832万人，而这其中处在工作状态的人口总量为3746万人，而处于失业状况人口总数为49.6万人，季节性待业人口总数为36.4万人。另外无法满足工作要求的人口总数为1754万人。

对于泰国这样一个正需要大量高学历、高素质人才的发展中国家来说，16.9万拥有本科学历的大学生失业者理应受到社会的关注，应该让他们能够找到释放智慧和学识的空间和地方。