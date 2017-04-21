泰国OrTorKor市场入选世界十大生鲜市场第4名 巴育深表高兴

泰国中华日报4月21日报道 泰国Or Tor Kor市场（ortorkormarket）被CNN Go评选为2017年世界十大生鲜市场第4名，仅次于西班牙、美国和日本，巴育总理对此表示非常高兴。

泰国Or Tor Kor市场被CNN Go评选为2017年世界十大生鲜市场第4名，Or Tor Ko市场是泰国最大生鲜市场之一，摆卖着各式各样全国精选的最好农产品，除了肉类、蛋、泰国水果以及新鲜蔬菜等大众日常产品外，以及加工食品如咖喱酱和腌制的鱼类，泰国熟食如炸猪皮、香兰蛋奶面包以及泰式咖喱，还有泰国本地以及进口的有机农产品。

Or Tor Kor市场直译意思是”农夫农产品销售组织”，由泰国农合社部和合作社共同经营管理，做为农民产品直销的一个公平交易平台，这里能让你寻觅到有许多泰国民间传统特色零食和甜品，比如 kanom krok（烤椰子蛋糕）、糯米甜点、蒸椰糖甜品、kanom bueng（椰子饼）、蒸咖喱鱼奶油饼、青瓜沙拉、辣椒浆、辣椒酱、新鲜香草和香料、绿咖喱、红咖喱、炒蔬菜、油炸鱼和烤对虾。

作为一个以农业工作人口为主的国家，Or Tor Kor市场则是游客感受泰国社区生活理想选择，仅能满足享受美食的需要，还能从中体验泰国人民和泰国农业历史间的紧密关系。”。

而泰国最知名的Or Tor Kor市场就正位曼谷南边最热闹的乍都甲周末市场的边上，Kamphaeng Phet 路对面，一出Kamphaeng Phet地铁站就直接到了该市场。该市场营业时间为每日上午6:30~下午6:00。

入选CNN Go全球十大生鲜市场的有，第1、西班牙巴赛隆纳的La Boqueria；第2、日本东京的Tsukiji鱼市场；第3、美国纽约市联合广场的农夫市场；第4、泰国曼谷市的Or Tor Kor市场；第5、加拿大多伦多市的圣劳伦斯市场；第6、英国伦敦市的巴罗市场；第7、新加坡的牛车水市场；第8、美国宾夕法尼亚的兰开斯特市中央市场；第9、法国昂蒂布市的罗旺斯市场；第10、中国香港的九龙城市场。

此外，泰国内阁发言人汕森称，巴育总理对Or Tor Kor市场入选CNN GO全球十大生鲜市场第4名的结果非常高兴。