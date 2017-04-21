泰国免费高端体检 老人后悔花九万八买回一堆药片

北京晚报报道 受美容院或按摩院的邀请，免费到泰国旅游，同时免费接受一次高端体检，体检中老人们被忽悠着买下高达十几万元的药品。去年6月，本报曾连续报道过两起类似事件。近日，有着同样遭遇的林老爷子也向本报反映，称他在泰国花了9.8万元，买回了一大堆药片和胶囊。

按照药品包装上的使用方法，他每天要吃11粒药。直到儿子发现这些药既无药名，也无生产厂家、成分和用途，老人才意识到自己是被忽悠了。

基因检测让老人动心

昨天，在林老爷子的家中，记者看到了他千里迢迢带回来的药。这些药分四种，有的装在棕色的包装袋里，有的装在塑料盒里，但不管是哪种包装，都没有药名、批准文号、生产厂家、药品成分、不良反应等基本信息，包装上只印着食用方法。

这些药是治什么病的呢？老爷子说，他也不太清楚。在泰国，“医生”看过血液和B超的检查结果后，只是说他得吃些药调理一下。很在意自己健康的老人也谨遵医嘱，按时服药多日。

林老爷子今年75岁。2014年底，因为坐骨神经痛，他常去医院看病治疗。有一天，他偶然经过小区旁的一家养生会馆，被工作人员拉住。“当时我的第一反应就是不买药，但对方说她们也不是卖药的，是专业按摩的，可以调理身体。”从足疗开始，老爷子逐渐成为这家养生会馆的老主顾。两年半的时间里，他接受的服务项目也越来越多。他的儿子小林说，父亲每年都要在这里花上两三万元，考虑到对身体有好处，所以家人也没拦着。实际上，林老爷子每年在养生会馆花的钱远不止这个数，怕孩子们担心，他都打了对折。退休前老爷子在老首钢工作，每月退休金有4000多元。这几年做理财，手头有点小钱。

因为是店里的“贵宾”，今年春节前，养生会馆的李总监邀请他免费游泰国。老爷子说，当时店里是为了向他推销一个5万多元的新服务项目，他觉得贵，所以推托着没答应。过了春节，养生会馆再次发出邀约，称那个项目做不做都可以，她们只是真诚回馈客户，希望老爷子可以同行。店里的工作人员还纷纷说，这次泰国行会有一次免费的高端体检。国外的医院比国内检查得细致，还可以查出潜在的基因疾病。

听到有免费的高端体检，老爷子动了心。“我父辈6个兄弟，有两个因肝病去世。我们这一辈26个兄弟姊妹，已故8人，剩下的人里也有得肝癌的。家族是不是有潜在的癌症基因，我很担心这个。”

为买药欠下9万多

3月25日，林老爷子和养生会馆的工作人员一起出发去了泰国。他所在的旅行团大约有10人，有一名自称是金老师的女子负责专门照顾他们。老人说，在曼谷，吃住行非但不用自己操心，还特别有档次，住的是一家五星级酒店。

稍后，林老爷子和团里的几位老人被安排到一家综合性医院去验血、做B超。给老爷子接诊的是一位60多岁的中国“医生”。看过检查结果后，“医生”称老爷子随时有脑梗、心梗的危险，还说他的小脑在萎缩。而且，肾的过滤功能不好，有痛风的可能。“医生”还说，癌症检验的指标虽然没超标，但有一项接近标准上限，很危险，需要吃药调理。

当得知“医生”所开的药品总计9.8万元后，林老爷子犹豫不决。他从诊室出来后，养生会馆的李总监和负责组织出游的万女士坐在候诊大厅，两个人立即上前，关心地询问检查结果如何，老人如实相告，表示这些药太贵了，自己没带那么多钱。林老爷子说，当时李总监还半开玩笑地对他说，别让外国人觉得中国人没钱。后来，李总监和万女士还劝他，很多人在泰国都调理得不错，命比钱重要，多活几年，退休金就挣回来了。听到这个，老人心里更动摇了。

在家人眼中，老人一贯节俭。可他为何会在养生会馆一掷千金？老人说，他有种上船容易下船难的感觉。在会馆推销项目时，因为他是老顾客，每次都给他打了“狠折”，而且还能赊账，每个月还一点。

在泰国，当老人表示自己有买药的想法后，李总监和万女士两个人主动借给他九万三千多元，他自付了4300元，结清了药费。当时，他打了一张借条。自称工作人员的金老师还在借条上加了一句话，称这些欠款须一个月还清，如果逾期，每天利息5%。

4月27日，是老人的最后还款日期。自打3月30日回国后，老人一直愁眉苦脸，不知道是不是该把理财产品提前取出还债。犹豫不决中，他给小儿子打电话讲述了事情经过，儿子觉得父亲可能是被人骗了，父亲连活动的组织方是谁都不清楚，旅游合同、买药收据，这些都没有。

昨天下午，记者联系到了养生会馆的李总监。她一听说记者要采访此事，情绪很激动，称自己也是被邀请去泰国的。而且，是林老爷子主动向她借的钱，她透支了自己爱人的银行卡，当时她也很犹豫，还劝老人一定要想清楚。不过，林老爷子否认了这一说法。他说，如果不是她们主动借钱，这些药他完全可以不买。现在他想退药，但是面临着不知找谁退的难题。