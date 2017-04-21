广东广西云南等暴雨持续 局地降温超10℃

中国天气网讯 今天（21日），南方降雨总体减弱，但云南、广东、广西等局地仍将有暴雨。伴随着降雨，江南、华南以及贵州、云南多地的最高气温将普遍下跌6-10℃，局地甚至能超过10℃。公众出行需携带好雨具，注意防范连续降雨可能引发的地质灾害，同时关注气温变化注意及时添加衣物。

在经历了短暂的降雨停歇之后，18日夜间开始南方地区的降雨又再度增强，湖南、江西、安徽、广东等地局地出现了暴雨，其中福建福州迎来了今年以来的首场暴雨，福建永泰还打破了当地4月降水极值。受局地强降雨影响，福州、泉州等地出现城市内涝或洪涝灾害。昨天南方的降雨依旧持续，监测数据显示，昨天福建长汀24小时累计降雨量接近120毫米，另外像是江西的瑞金、广东的博罗以及广西的宜州、环江，贵州的玉屏、岑巩紫云、务川等地昨天也纷纷出现了暴雨量级的降水。

在雨水和冷空气的打压下，昨天14时四川东部、重庆、贵州北部、湖南北部、湖北中西部、安徽中部、江苏中部降温尤为剧烈，气温比19日同一时次普遍下降了6-12℃，不足20℃。

今天南方大部仍被雨水覆盖，雨势总体而言趋于减弱，但云南、广东、广西等局地仍将有暴雨。中央气象台预计，21日08时至22日08时，江南南部、华南大部、云南西部和中部等地有中到大雨，局地暴雨（50～90毫米），上述部分地区并伴有短时强降水等强对流天气。内蒙古中部偏北等地有4～5级风。

随着冷空气的渗透，预计江南、华南以及贵州、云南一带将面临大幅降温，降幅普遍能达到6-10℃，局地甚至超过10℃，多地的最高气温将跌至20℃以下。像长沙今天的最高气温就降至16℃左右，23日起将回暖。此外，广东、广西等华南地区由于未来一段时间多阴雨天气，气温下降后不会迅速反弹，本周末到下周初基本维持在22℃左右，相较之前接近30℃的气温稍感湿凉。

近期江南、华南、西南地区等地多降雨过程，需注意防范局地较强降雨可能引发的内涝、山洪、地质灾害；春季强对流天气多发，还需防范雷暴大风、冰雹等强对流天气危害；同时气温下降注意及时添加衣物，以免着凉感冒。

来源：中国天气网