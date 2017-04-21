陕西一所希望小学成原村支书私宅 花35.9万建成

陕西省合阳县一所花费35.9万元建的希望小学，被“转让”给村党支部原支书成为个人住宅。村民表示，“转让”没经村民同意。原村支书回应，为村事务垫资村上没钱还，便将学校折价，自己又出部分资金购买。黑池镇农经站经审计认为，转让未按法定程序进行因此无效，应予收回。

4月19日，在合阳县黑池镇蔡苜村，该村一名村民表示，孙子在相邻的村上学，每天早晚得专门接送，遇到雨雪天很不方便。而村里建的希望小学，从2011年秋季起就成了村党支部原支书魏赵平的私宅。村民为此找过镇、县等部门，但问题至今未解决。

据多名村民的说法，该村希望小学共占地约12亩，有教师宿舍10间，教室2栋12间，2004年建成的一栋2层教学楼建筑面积300多平方米，都却被上一任村支书“转让”给前任魏赵平。

在蔡苜村希望小学门口，正对大门的照壁上镶有一块石碑，上面刻有激励学生努力学习等话语，落款为2005年6月，石碑上还刻着“蔡苜村新世纪希望小学”等字样。

该校的一栋两层教学楼，1楼教室已被改造成为住房。除一间教室作为仓库外，其余均有床铺(或炕)和其他生活用品。楼前绳子上晒着衣物，楼东侧操场也种了大棚冬枣。

蔡苜村现任村支书马争权证实，这所希望小学确实成了村党支部原支书魏赵平的住宅。

来源：央视新闻客户端