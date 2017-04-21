出口企业必须强化应对汇率急剧波动的方案

泰国中华日报4月21日报道 “美朝两国局势紧张引发的亚太地区汇率波动呈现出和以往不同的态势，虽然泰铢的波动没有那么强烈，但资本流向发生异常。因此，在当下汇率波动难以捉摸的情况下，提醒出口企业做好应对突发事件的准备，切记不要大意。”泰国央行行长维拉泰说。

维拉泰行长指出，在当前国际资本流向无法预估且地区货币汇率走强的情况下，提升防御性并提前做好应对准备是非常有必要的。他说，全球地缘政治和经济正处在一个全新的时期，以往能够被预估和捕捉到的行动趋势以及可被评估的信息到现在都失灵了。因此，出口企业必须提前做好应对汇率剧烈波动的准备，切勿大意。

美国和朝鲜半岛的紧张局势让本就扑朔迷离的地区经济变得更加难以揣摩，国际资本流向呈现出了和以往不同的方式。可以说，目前已经难以对国际汇率趋势走向做出有效的评估。他说，虽然泰铢波动仍相对温和，在本地区汇率波动幅度仅处在中等水平，但这并不表示业者可掉以轻心，放松警惕。因为风险不可控性比以往都大。

他说，央行并没有支援出口稳定增长的政策，因此，一旦发生突发汇率波动的情况，央行既不会采取干预措施，也可能无努力扭转趋势。因此，企业提前采取自救措施才是正确的预防办法。

对于短期流入的热钱，央行的态度非常明确就是“不欢迎。”。因为这不仅会增加泰铢短期内迅速走强的压力，还可能引发资本市场恐慌性交易。但央行在处理短期热钱方面还是有很多可选的工具。

根据央行研究报告，泰国60%的出口企业并未外汇套期保值操作，更令人担心的是未做该操作的中小出口企业占比高达75%。他警告说，不要过度指望央行的政策支援，企业必须为汇率逆向波动制定应对方案，购买外汇套期保值。