李玉刚全球巡演纽约首站演唱会着火被迫中断

国家一级演员、著名青年艺术家李玉刚《国色天香》十年经典2017年全球巡演首场演唱会昨日在美国纽约大学剧场唱响，现场3000多个座位座无虚席，这也是李玉刚继2009年悉尼歌剧院《盛世霓裳》个人演唱会后再次走出国门，现任联合国副秘书长吴红波夫妇全程观看了演唱会，并对李玉刚积极传播和弘扬中华传统文化艺术之举给予了高度评价和赞扬，并授予其“亚洲杰出青年艺术家”荣誉称号。

(李玉刚在《霸王别姬》中反串的虞姬扮相柔美娇俏性感妩媚令海外观众为之倾倒)

而李玉刚该场演唱会一度也上演了惊险一幕。当刚结束第一篇章的《国色天香》《逐梦令》《新贵妃醉酒》三首歌正要开始演唱第二篇章的开场曲中华百家姓歌曲《李》时，整个剧场和大楼突然闻到一股烧焦的味道，随即警报响起，演出被迫中止，几千名不明所以的观众全部被紧急疏散，纽约最繁华的曼哈顿大街上顿时站满了人。两辆警车和三辆消防车随后赶到，数十名消防员紧急排查火警，原来是演出时的烟雾触响了警报。一个多小时后，李玉刚和几十名舞蹈演员以及几千名观众才被允许重新入场，总算是有惊无险，虚惊一场后演唱会继续进行，有现场观众表示，李玉刚真是从中国“火”到美国了。

(李玉刚纽约演唱会中途突然惊现火警几十名消防员紧急赶到演唱会被迫中断)

据了解，这首“火”到美国的百家姓歌曲《李》由《新贵妃醉酒》作者胡力谱曲，中国内地著名青年词作家张一一填词，短短200字的歌词囊括了李耳、李白、李清照、李时珍、李龟年、李煜、李世民、李广、李商隐、李之仪、李小龙等中华五千年“李姓历史文化骄傲”，歌词中化用各类诗词典故36处，被一些海外华人网友誉为“中华第一神曲”，包括新加坡总理李显龙、前世界华人首富李嘉诚、前外交部部长李肇星、国家旅游局局长李金早、联想创始人柳传志等在内的社会各界人士都曾为这首诠释中华传统文化之美的百家姓歌曲积极点赞给予好评。

来源：环球网