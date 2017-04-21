美国贸易保护措施或影响泰对美出口1/5产品

【本报讯】（开泰研究中心供稿）美国总统特朗普3月31日签署了两份行政命令，迈出了解决贸易逆差顽疾的第一步。第一份行政命令要求美国商务部和贸易代表办公室在90天内研究美国对主要贸易伙伴存在巨大贸易逆差的原因。泰国在美国16大贸易逆差来源国名单上排名第11，源于2016年美国对泰国的贸易逆差额超过100亿美元。第二份行政命令旨在加大实施反击不公平贸易措施如征收反倾销税和反补贴税的力度。预料美国将对各贸易伙伴采取的具体措施会在未来90天陆续浮上台面。

开泰研究中心认为，通过实施极端的贸易壁垒来减少货物进口不可能是美国的优先政策选项，源于美国消费者高度依赖进口产品，尤其是美国拟出台的边境调节税政策将受到相当的内部抗拒。因此美国可能实施的措施应是出台针对特定贸易伙伴和货物种类的贸易保护措施，如征收反倾销税/反补贴税、取消给予贸易伙伴的普惠制优惠或实施各项非关税壁垒，藉以对贸易伙伴国施加压力。

开泰研究中心分析了美国实施贸易保护措施对泰国的影响，认为在泰国对美出口总值中占20.6%（约五分之一）属于敏感商品，其出口值为50.39亿美元。泰国出口商需关注的敏感商品包括：1）被征收反倾销税/反补贴税的产品，包括碳钢对接焊管件、焊接碳钢管、预应力混凝土钢绞线、聚乙烯购物塑料袋、冷冻虾、焊接不锈钢压力管和热轧碳钢扁平材；2）目前享有普惠制优惠的产品如电器零部件、橡胶手套、食品、非酒精饮料、汽车零部件、眼镜镜片等。原因是美国可能对泰国该两类产品采取更多的施压措施，所受影响的程度取决于美国将实施措施的严厉程度。因此，仍需继续关注美国可能对泰国商品实施贸易保护措施的事态发展。

上述两类商品导致的美国对泰国贸易逆差额约91.50亿美元，占美国对泰国的189.20亿美元贸易逆差总额的48.4%（泰国在造成美国贸易逆差超过100亿美元的16大贸易逆差来源国名单上排名第11）。由此可推测，在未来90天内美国有可能通过加大对泰国上述两类产品实施贸易保护措施的力度以对泰国施加压力。

泰国对美出口除了受到上述直接影响外，如果美国对中国及日本实施贸易保护措施，进入中国及日本产业链的泰国出口商品也将受到间接影响，其中汽车零部件、计算机及电子产品零部件以及塑料粒料等泰国中间产品和原材料对该两国的出口也将因此而面临困难。此外，今后阶段仍需继续关注美国将就泰国进一步对美国有潜力产品和服务开放市场事宜与泰国谈判的进展，因为此举可能使国内市场面临新加入者日益增多的挑战。

不过，开泰研究中心预测，2017年泰国对美国出口总值在头两个月实现同比增长7.6%后有望持续正增长，进而促使今年美国将以11.4%的占比继续成为泰国第一大出口市场。预期美国将于今年第四季度明确其贸易政策的实施范围，因此不会影响2017年泰国对美国的出口，但2018年泰国对美国出口可能受到影响。