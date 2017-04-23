财长美国出席世行会议 借机推介EEC

泰国中华日报4月23日报道 财长阿披萨借出席在美国华盛顿举行的2017年世行会议之际向美国投资者推销泰国投资机会，特别是作为泰国4.0目标的东部经济走廊（EEC）项目。

泰国财长阿披萨利用出席在美国华盛顿举行的2017年世行会议前夕时间向美国投资者推销了泰国当前的投资机会，特别是作为泰国4.0目标首个试点项目的东部经济走廊EEC项目的投资机会。据悉为了满足投资者会谈需要，特安排了两个时段的会谈时间。

阿披萨说，此次华盛顿之行主要是参加在本月23日在那里举办的2017年世行全球财长会议，很高兴美国投资者和企业家对泰国投资机会的广泛关注，因此特地在行程安排中增加了2个时段的投资者推荐会谈的环节。一方面是向美国投资者和企业家推荐泰国当下的投资机会，另一方面也借机向他们展现本届政府在国家政治和经济两方面改革的决心和态度。

他说，泰国政府决心将东部经济走廊EEC打造成为泰国4.0目标的首个实验基地，希望能为泰国当前乃至未来的经济和社会的可持续发展提供支援。因此，EEC对于外国投资者来说将是在泰长期投资的最佳理想地，政府将提供最优惠政策和最具吸引力税率的支持。

参与此次会谈的美国投资者和企业家纷纷询问了泰国投资机会和政府在招商引资方面的态度，特别是政府激励推动的泰国10大重点发展的集约项目。他们对医疗、航空和数据产业方面展现出了极高的热情。

泰国驻华盛顿总领事馆披沙大使说，美国投资者和企业家在促进美泰经贸合作和往来方面具有非常重要的作用，特别是在以特朗普总统领导美国政府时期，如何更好的实现美泰经贸关系稳定和发展。