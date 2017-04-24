白宫称美国税改计划细节或到6月才揭晓

新华社华盛顿4月23日电(记者高攀江宇娟)美国白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼23日表示，白宫将于26日公布美国税制改革的具体原则，但税改计划细节可能要到6月才会揭晓。

马尔瓦尼当天接受《福克斯周日新闻》节目采访时说，特朗普政府将于26日首次公布税制改革的具体原则，但特朗普政府尚未决定税改对美国财政收入的影响是否为中性，或者会否增加美国政府债务。他表示，特朗普政府可以选择小规模永久性减税，也可选择大规模短期减税，但尚未作出决定。

马尔瓦尼指出，特朗普政府已开始与国会参众两院的议员就税改法案进行磋商，但详细的税改计划可能要到6月份才会出台。

美国财政部长史蒂文·姆努钦22日表示，特朗普政府的税改方案将依赖经济增长来抵消大规模减税对财政收入的影响。他重申，特朗普政府可以通过税改和放松监管来推动经济实现3%以上的可持续增长。

另据彭博社报道，特朗普政府的税改方案可能不会包括争议性较大的边境调节税，这意味着税改对美国财政收入的影响不大可能为中性。

国际货币基金组织日前发布《财政监测报告》指出，考虑到美国经济已接近潜在增长水平，特朗普政府减税增支的扩张性财政政策将会造成美国中期财政赤字和债务风险上升。