山东一女子留3米长发 29年来从未剪过

2017年4月23日消息，山东威海文登区一名女子因不服气“头发长见识短”的说法，不仅29年来从未剪过头发，而且坚持一边努力工作一边利用闲暇之余刻苦学习书画艺术。如今虽说已经退休，但因多才多艺常被全国各地电视台邀请参加各种活动的她，早已成为很多人眼中名副其实的才女。

她叫高俊英，今年62岁，1988年，在多次无意间听到别人聊天时说出“头发长见识短”这句话后，性格倔强的她，便有了把头发永远留起来的想法。“刚开始只是觉得长头发比较好看，但后来听别人说过好几次这样的话，心里特别不服气。谁说头发长见识就短？我偏要做一个既有长发又有见识的人。”下定决心后，高俊英从此再也没剪过一次头发。

在艺术之路上认真学习了许多年的高俊英，如今琴棋书画样样精通，她风格独特的书画作品在当地美术圈占有一席之地。图为高俊英另外一个绝活是双手写大字，因为这个特长，全国多个城市举办活动时都曾邀请过她。

此外，近年来，她还有多件金石篆刻和核雕作品先后入选权威性展览并获奖。高俊英说，2011年的时候，自己的头发长度在中国长发网排行榜上位居山东省第一名。这几年，她同样以这种高标准要求着自己在艺术方面的追求。图为每次梳头，高俊英都要从阳台位置登上这个1米多高的梳妆台，只有这样，3米长的头发才能完全放下来。

来源：中新网