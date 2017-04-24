2019北京世园会首批全球合作伙伴诞生

中新网北京4月24日电 (记者 曾鼐)在2019北京世园会倒计时两周年之际，首批全球合作伙伴24日在京签约；首批特许商品将力争于6月面市，2018年上半年将启动世园会门票预售。

5家中国企业成为世园会首批全球合作伙伴

4月24日，中国国际航空股份有限公司、中青旅控股股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京顺鑫控股集团有限公司、万科企业股份有限公司5家企业成为北京世园会首批全球合作伙伴。

据北京世园局副局长叶大华介绍，作为一项100个国家或国际组织参与的国际性盛会，北京世园会将为中外企业提供参与品牌赞助的平台，广泛吸收社会资金和力量参与，遴选社会信誉好，具有高度责任感的企业参与北京世园会的筹办和举办工作。

叶大华说，将坚持公益性导向，最大化合理开发利用北京世园会品牌价值，坚持政府主导和市场化运营相结合的运作模式，从市场渠道增加民众对北京世园会品牌的认知度。

首批签约的5家全球合作伙伴，将在航空、园区运营、旅游接待、金融服务、绿色食品和场馆建设等领域，参与北京世园会的筹办及运营。

国航负责人表示，北京世园会以“绿色生活美丽家园”为主题，这是每个人向往的生活；未来国航将在机票、飞机喷绘和国航自有媒体资源等方面为世园会提供服务与保障。

中青旅负责人表示，将为北京世园会的园区运营和管理提供技术和人力支持。

北京银行负责人表示，作为此次入选首批全球合作伙伴中唯一的金融机构，将为2019北京世园会提供全方位金融服务。

顺鑫控股负责人表示，将发挥自身优势，在2019北京世园会将打造独立企业展馆，为世园会提供绿色食品保障支持。

万科集团负责人表示，将与北京世园投资发展有限责任公司合作打造2019北京世园会核心展馆之一的万花筒项目，未来将与北京世园会进行全方位合作。

据了解，2019北京世园会品牌赞助将分三个层级：全球合作伙伴、高级赞助商和供应商。赞助企业可以向北京世园局提供资金和现金等价物来实现其对北京世园会的赞助承诺。未来北京世园局将在互联网、汽车、新能源、保险、服装等领域重点征集品牌赞助企业。

谈及赞助回报，叶大华介绍，北京世园局给予赞助企业的权益主要包括使用北京世园会名称、会徽、吉祥物和合作伙伴、赞助商和供应商(独家供应商/供应商)的称谓进行企业宣传、广告和市场营销活动的品牌类权益；享有特定产品/服务类别的排他权利，为园区组织者及参观者提供产品/服务的商业类权益；作为北京世园会非官方参展者，以独立企业展馆(展园)的形式，享有在授权行业内排他性参展优先权以及享有北京世园会期间电视广告、户外广告、现场展示、新闻发布会等广告宣传的优先购买权等公共媒体权益。

力争6月份首批特许商品面市

北京世园局常务副局长周剑平表示，2019北京世园会市场开发工作即将步入新阶段。2019北京世园会秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，将不断吸引社会力量参与办会，为世人呈现一届独具特色、精彩纷呈、令人难忘的园艺盛会。

除了品牌赞助，市场开发其它三大板块工作也已全面铺开。特许商品开发工作正在有序推进，首批特许生产商已经征集完毕，并组织了业内专家进行评审，首批特许生产商名单已经通过北京世园会官方网站对外公布。

据北京世园局介绍，2019北京世园会首批特许生产商确定为10家，涉及10大品类产品。预计将于上半年举行首批特许生产商签约仪式，力争6月份首批特许商品面市。

针对票务工作，据介绍，已进入关键性筹备阶段，票务政策研究已启动，总体票务方案初具雏形，吸引各方力量细化研究论证方案，预计于2017年第三季度启动票务合作企业的征集遴选工作，力争2017年底确定世园会门票样式，2018年上半年启动世园会门票预售工作。

据悉，园区商业场地招商工作，将随着世园会园区商业配套设施的建设，制定各项招商政策，适时面向社会征集入园经营企业。

目前，北京世园局通过官方网站正向社会公开征集服务供应商，入选的企业可成为北京世园会服务供应商，为全球参展者提供参展服务。