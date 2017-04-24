泰国旅游局预计：黄金周期间36000日本游客游泰

泰国中华日报4月24日报道 即将到来的日本黄金周期间料将有36000日本游客前往泰国旅游，人数同比增加13%，收入同比提高21%。

泰国旅游局评估后认为，即将到来的2017年日本黄金周出境游人数报告显示，4月29日至5月7日的日本旅游黄金周假期期间将有36000日本游客赴泰旅游。该局育塔萨局长说，预计游客人数同比增加13%，而旅游收入贡献方面预计同比提高21%至10.15亿泰铢。

他说，日本方面释出的出境游调研报告指出，泰国位列最受日本游客喜爱的出境游目的地国家第4位。排在泰国之前的分别是台湾、夏威夷和新加坡。由此预计今年日本赴泰游客总数同比提高2.84%至143万人，而旅游收入贡献方面预计新增7.79%至614亿泰铢。

不管怎样，泰国在最受日本游客喜爱的出境游目的地国家排名中提升一个位置，去年排名第5位，而今年则提高至第4位。他说，日本女性游客占比增加为泰国在该榜单上的排名上升提供了必要的支援。

他说，女性游客一段时间以来都是该局重点开发的游客群体。因为他们拥有更高的旅游消费支付能力，在旅游支出方面的预算也比较高。据悉目前赴泰旅游的日本游客超过70%为男性，女性占比仅有30%。

对于日本游客来说，品尝泰国美食是他们旅行中最重要的节目之一，占比高达88%，其次是SPA理疗服务占比47%，历史文化旅游占比44%，夜生活占比32%，海滨度假占比29%。而主要旅游前往的城市和地方分别是，曼谷、春武里、普吉、清迈和大城府。 另悉，日本游客在泰日均消费支出额约为5330泰铢，一个长假行程天数大约是8.01天。