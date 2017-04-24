泰国娱乐圈时尚女神Chompoo Araya已怀孕17周，Chompoo通过IG发两双小男孩运动鞋，透露了一个好消息，原来Chompoo这胎怀的是双胞胎儿子！上一胎不幸流产，这次就怀上了双胞胎儿子，粉丝们得知这个好消息，纷纷留言恭喜Chompoo，愿女神平安生下宝宝~~~~！不过也有网友惊呼“女神怀孕17周，还是双胞胎，身材依旧棒棒哒！不愧是女神！！！”（泰国网）

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