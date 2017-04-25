报告暗示：泰国房地产市场隐约回暖

泰国中华日报4月25日报道 商业部释出的3月份注册新公司报告中隐约看到了下半年泰国房地产市场回暖迹象，据悉涉及房地产的新注册公司达到了1055家。

商业部发展商贸厅厅长班宗吉小姐释出的泰国3月份注册新公司报告数据显示，3月份新注册公司排名前5类的公司中位列第1、2位的都是涉及房地产有关业务的新公司，合计达到了1055家。其中从事一般建筑承建业务公司692家，地产业务的363家。

商业部报告指出，3月份新注册公司同比新增10%达到6772家，至此今年1季度新注册公司总数达到了18800家，同比新增7%。与此同时，1167家公司申请公司注销，同比减少1%。

至于注册资本方面，以月度比较，3月累计新增注册资本金266.41亿泰铢，同比下滑2%。而注销公司后流失的资本金约为36.43亿泰铢，同比减少72%。以季度比较，1季度累计新增注册资本金701亿泰铢，同比减少10%。而1季度因2981家注销公司流失的资本金则达到了90.64亿泰铢，同比减少82%。

但不管这样，她坚信全年66000家注册新公司的目标能够如期实现。截止3月底统计数据显示，全国累计注册的公司共有137万家，注册资本金为20.79万亿泰铢。

而目前仍从事业务经营的合资公司约为65万9766家，合计注册资本16.07万亿泰铢，其中有限责任公司47万7936家，大众有限公司（上市公司）1165家，合伙和私人股份公司18万665家。

如果仅从官方发布的3月份注册新公司的报告数据看，隐约能够看到下半年房地产回暖的迹象。对于房地产公司来说，大多数情况下都是有意向承包项目了才会出现集中申请注册公司的情况。