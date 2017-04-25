官员承认：泰国出口企业担心的风险来自全球而非美国

泰国中华日报4月25日报道 泰国商业部官员承认，引发国内大型出口企业担心的是来自全球主要大国的高不确定贸易政策以及广泛受到关注的欧洲多国大选不确定性，而非仅仅美国单一市场所采取的贸易政策。泰国商品还拥有备选的出口市场。

泰国商业部贸易政策和战略办公书主任品差诺小姐说，商业部定于本月26日举行政企联合商讨美国新贸易主义政策风险对策会议。尽管出口企业对于特朗普领导的美国新政府即将实施的贸易保护主义政策表示不担心。

她说，当前泰国出口所面临的严峻形势并非单独来自美国市场一方面。国内大型出口企业认为，泰国商品不愁没有消化的市场。就算美国政府采取激进的贸易保护主义政策，泰国商品还是有备选的出口市场。

对于泰国出口企业来说，最担心的问题是全球大国的贸易政策正变得越来越难以揣摩和预估，不确定非常高。与此同时，地缘政治也呈现出新的局面和挑战，不管是欧洲多国正在举行的大选情况，还是美朝爆发战争的风险等，正在为全球经济复苏增长带来了新的压力。

历史教训屡次证明战争带来的不是繁荣，而是贫穷和动荡。不管是出于直接还是间接参与的国家都会受到不同程度的战争后遗症影响。经济修复将是一个漫长而缓慢的进程。

因此对于出口企业来说，即便特朗普领导的美国政府出台新的贸易保护主义政策，也不至于对泰国出口造成重创。因为还有其他可扩展和开发的市场能够消化到泰国出口商品。但如果类似的行动被其他大国效仿，那对于泰国商品出口将会是致命性的打击。