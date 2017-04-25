泰将对“旅游黑名单”实施月报制度

泰国中华日报4月25日报道 泰国旅游和体育部官员表示，将在旅游观光局官网上每月更新对外发布“泰国旅游黑名单”，并解释称，公布该名单一方面是提升泰国旅游产业形象，另一方面也是防治旅游诈骗，保障旅游的切身利益。

泰国旅游和体育部常务次长蓬帕努透露称，为了强化泰国旅游产业的正面形象，同时也是不断改善泰国旅游安全防治旅游诈骗活动，将对“旅游黑名单”采取月报制度。即每月都将由官方在旅游观光局网页上分布最新的旅游黑名单信息，相信这在改善泰国旅游产业信息透明度，提升旅游正面形象方面具有积极意义。

泰国旅游部门之前公布了一份包含800家涉嫌旅游违规的黑名单。这份名单收集了近5年来所有发生出旅游经营违规的公司和法人名单。游客在选择旅行社和旅游服务时就能够通过该名单对所选择旅游公司进行优劣分辨和判断。

另悉，泰国旅游和体育部部长郭甘表示，该部已经拨备了6600万泰铢的预算帮助旅游部门和官员提升打击旅游诈骗活动的业务能力。尽管全球各国在打击和治理团伙诈骗活动方面仍面临较大的困难，但仍希望在有限的条件和能力范围内为消费者和游客提供最大的旅游安全保障。

郭甘说，其将会在近期与财政部、数字经济和社会部、消费者权益保护委员会以及商业部就涉及团伙诈骗方面的相关法律存在的缺失进行商讨，希望能够从法律法规方面施以更有的打击力度。