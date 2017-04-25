官员在为电价引发物价上涨辩护同时还给出了反暗示

泰国中华日报4月25日报道 尽管内贸厅官员就电价上浮引发的新一轮物价上涨向商家发出严厉警告称，电价上浮不构成商家上调物价的借口，但也为新一轮的物价给出了暗示。

泰国商业部内贸厅厅长南塔婉女士就近期出现的物价将上涨的传闻发出严厉警告称，尽管5-8月份的新一轮FIT电价上浮3.7%至每度上涨12.52士丁，但如果仅从电价对商品价格成本影响方面看，成本增幅仅在0.0002-0.266%之间。因此这样的成本上浮无法构成商家上调商品价格的借口。

她说，商品价格上浮必须有充分的理由。如果从常规的商品成本价格构成看，电价浮动引发的成本波动幅度大多不超过1%，也就是电价对商品价格的波动已经小到可以忽略不计。另外，政府自2015年初至今累计下调FIT电价每度39士丁，而此次上调电价也仅仅只是根据国际燃气价格上调而调整，况且上调的幅度不及之前降价的一半，因此，维持当前商品价格才是真实价格的体现。

据悉，本轮电价调整影响最大的商品主要有，1、印刷品，预计成本上涨0.266%。2、水泥，预计成本上涨0.25%。内贸厅正就物价波动展开密切关注，商家上调商品价格前必须提前15天通报内贸厅。

但最后，她还是为了即将到来的涨价潮给出了一点点的暗示说，与东盟邻国相比泰国物价水平还是比较低的。而她选择的对比的商品（鸡蛋、鸡肉、砂糖）目前在泰国国内存在严重过剩问题正式物价可能迎来上涨的暗示。