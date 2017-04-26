财长听取世行首报：重建新”商业担保“环境

泰国中华日报4月26日报道 世行顾问团队向财长阿披萨做的首个改善泰国营商环境汇报指出，必须尽快完成现行“商业担保条例”的重拟工作，加快泰国商业担保国际化步伐，与国际接轨。与此同时，还希望缩减新法规修订审批时间至20天。

泰国财长阿披萨出席在美国华盛顿举行的2017年世行和国际货币基金组织会议期间听取了世行顾问团提出的改善泰国营商环境的汇报。作为泰国政府聘请的改善营商环境的顾问之一，世行认为，现行的商业担保条例严重阻碍了泰国营商环境的国际化步伐。同时认为，该条例必须重新拟定，而不是修修补补。

此外，世行还认为，泰国在新的法律法规审批修订过程历时过长，建议将时间从之前的30天缩减至20天。世行认为，必须让新法律法规的实施适应当前国内外营商环境的需要。财长阿披萨表示，将会在研究后向巴育总理请求动用宪法第44条特权推动世行上述改革建议。

世行发布的2016年全球营商环境报告排名中，泰国以72.53分位居第46位。在东盟国家排名中次于新加坡第2位、马来西亚第23位之后位居第3位。其余的排名第4-第10位的东盟国家分别是，文莱第4位，越南第72位，印尼第82位，菲律宾第99位，柬埔寨第131位，老挝第139位以及缅甸第170位和东帝汶第175位。