Facebook 又成杀人看台：泰国男子直播勒死女儿又自杀

据英国 BBC 4月26 日消息，泰国警方透露，一位泰籍男子在 Facebook 上直播了自己杀死女儿的过程。

该男子名为汪太莱，21 岁，他将才 11 个月大的女儿带到普吉岛的一个小旅馆中，用一根绳子缠在其脖颈上，随之将其吊死，之后自杀。残忍的过程被全程拍摄下来，并在脸书上疯传。当警方赶到时，男子与女儿均已死亡。据报道，该男子做出此行为的原因是与妻子发生了争吵。

汪太莱的亲人看到这段视频后报警，但警方未能及时挽救他和女儿的生命。在视频发布后大约 24 小时内，人们都可以在这名男子的 Facebook 主页上看到视频，直到曼谷时间周二下午 5 点左右才被删除。

“这是一起骇人听闻的事件，我们的心与受害人家庭同在。”Facebook 驻新加坡发言人说，“这段内容绝对没有在 Facebook 上的其他地方出现，而且目前已经删除。”

泰国数字经济和社会部表示，已经就删除视频事宜与 Facebook 取得联系。该机构发言人称：“我们无法向 Facebook 施压，因为它只是服务提供商。当我们发送请求时，它们需要根据自己的协议行事。但他们积极与我们配合。”

（现场图）

不久前，美国一名男子也将杀人视频上传至 Facebook，导致 Facebook 备受争议。Facebook 随后承诺重新审核其对暴力内容的管控制度和流程。