北约落子“两海” 俄罗斯如何反击？

近日北约12国在波罗的海国家拉脱维亚举行“夏季盾牌”军演，上月初北约7国在黑海西部的罗马尼亚举行“波塞冬-2017”军事演习。多年来，北约一直在陆上对俄罗斯保持强大压力，而海上威慑力则显得有些捉襟见肘。从北约当前的种种举措来看，在“两海”加强威慑力的战略逐渐成形。黑海与波罗的海犹如俄罗斯国家战略的两个鼻孔，俄罗斯自然不甘遭受威胁，近期俄罗斯也分别在“两海”进行军演，同台打擂，针锋相对。

解放军国际关系学院战略与安全研究所胡欣博士应海外网之邀，解读北约增强海上威慑力的趋势及俄罗斯的反击。

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波罗的海、黑海是欧亚大陆的“陆缘海”，地缘战略价值较高。特别是对俄罗斯来说，它们是保持俄罗斯大国地位和维护国家安全的关键所在。如今，北约已盯上了这两片海域，正紧锣密鼓地排兵布阵，要与俄罗斯掰手腕。

薄弱的海上威慑力

为了应对俄罗斯的威胁，2011年北约提出“联盟海上战略”，不过6年之后，战略环境已发生剧变，北约感到原有战略的弊端愈发明显，暴露出“三个脱节”。

第一是战略规划与现实行动的脱节。“联盟海上战略”赋予北约海军“集体安全与威慑”“危机管理”“合作安全”和“海上安全”的使命。不过，北约海军大部分精力花在了反恐、反海盗和人道主义救援上，目前的两大任务，一个是在“非洲之角”附近以反海盗为目标的“海洋卫士”行动，另一个是在地中海以反恐为目标的“积极努力”行动。在抗衡俄罗斯时，海军的集体安全与威慑功效并不突出，也缺乏地区影响力。

第二是陆上推进和海上部署的脱节。近年来，北约在中东欧、波罗的海地区的陆上军事部署动作不断，可以说是和俄罗斯“硬碰硬”。但是，海上行动却并非以遏制俄罗斯为目标，陆海两翼不能齐头并进，协同配合也明显不够。以美国为例，奥巴马政府在2014年提出了耗费10亿美元的“欧洲保证计划”，而从2015年至今，在此计划的年度财政总额中，海军只占3%，4%，2.5%，美国的关注重点显然不在海上。

第三是现实能力和政策目标的脱节。俄罗斯的海上实力虽然萎缩，但威力依然不可小觑。反观北约，平时很难集中强大海上力量进行威慑。目前北约常备力量主要包括“北约常备海上力量”（SNMG) 和“北约常备扫雷力量”（SNMCMG)，共有各类舰艇24艘。其中，“北约常备海上力量”的15艘舰艇中，包括5艘小型巡逻艇和2艘后勤补给类舰。在这其中，美国、法国缺席，英国仅派出1艘扫雷舰，德国的3艘军舰中还包括了1艘油轮，真正的台柱子是西班牙、希腊和土耳其海军，显然无法对俄罗斯产生威胁。

由此可见，北约当前的海上态势十分尴尬，可以说是军事存在虽有、战略威慑薄弱。

“两海”及“两海峡”示意图 （资料图）

剑指“两海”

如何在海上应对俄罗斯？北约的策略是加强对波罗的海、黑海的控制，特别是丹麦海峡和博斯普鲁斯海峡。一旦爆发冲突，北约将封锁海峡，收紧俄罗斯脖子上的绳套。为此，主要从两方面进行战略调整。

一是加强在两大海域的军演。空间上，北约把海上联合演习的重点放在波罗的海、挪威海、黑海、地中海等地区，既提高海军战备水平，也借此展示北约捍卫同盟安全。演习重点突出反潜、防空和电子战、扫雷三大内容，特别是反潜能力，以削弱俄罗斯的水下优势。二是充实海军实力。重点加强“北约常备海上力量”和“北约常备扫雷力量”实力。美国方面提出建议，每个成员国再额外贡献1艘军舰，“北约常备海军力量”就能增强一倍。如美、法、英能再提供更多先进战舰，北约在海洋上的底气明显更足。

为配合战略调整，北约还采取了两项行动。首先是瞄准波罗的海的“增强前沿存在”。到2018年，北约将在爱沙尼亚、拉托维亚和立陶宛部署约4000名来自19个成员国的军人。北约还在波罗的海不断举行军演，规模最大的是“波罗的海行动”年度演习。2016年6月的“波罗的海行动”演习中，来自17个国家（包括了芬兰、瑞典和格鲁吉亚）的约4000名士兵参加了演习。美国的B-52甚至飞到距俄罗斯边境仅30公里的地方进行挑衅。

另一个是以罗马尼亚为核心、以黑海为方向的“定制前沿存在”。由于俄罗斯与乌克兰、格鲁吉亚、土耳其等黑海沿岸国家关系并不理想，这让俄罗斯2001年成立的“黑海海军合作特别集团”几乎名存实亡，让北约有机会打入“楔子”。2016年7月的北约华沙会议上提出了“定制前沿存在”计划，今年2月16日，北约同意在黑海地区增强海空军存在。3月5日-15日，“波塞冬2017”联合军演在黑海西部罗马尼亚海域举行，来自保加利亚、德国、希腊、波兰、罗马尼亚、西班牙、土耳其的1500多名士兵和10余艘舰艇参加了演习。种种迹象表明，美国和北约的动作力度正在加大。

俄罗斯“库兹涅佐夫”号航母 图源：俄罗斯卫星通讯社

北极熊的反击

不过，俄罗斯显然不会任由对手将绳索套在自己脖子上的。

在波罗的海地区，俄罗斯不断加强“战略飞地”加里宁格勒，在此已有2个空军基地和1个海军基地（包括波罗的海舰队司令部），这里还是欧洲军事装备部署密度最高的地方。更狠的是，俄罗斯还将具备核打击能力的“伊斯坎德尔”导弹部署到此地，“威慑之矛”直指北约。同时，俄罗斯对该地区国家的外交动向高度关注，普京总统曾警告芬兰，倘若芬兰加入北约，俄军将采取针锋相对的部署。美国兰德公司认为，除非北约能在该地区长期部署10万人以上装备精良的军队，否则俄可在60个小时内推翻波罗的海国家。立陶宛等国更警告北约，俄军有能力在24小时内发动对波罗的海国家的进攻。俄罗斯国防部一份内部报告也称，俄在2周内就能以常规战争击溃北约部队。

在黑海及地中海方向，俄罗斯的势力虽明显收缩，但绝不会甘心把舞台拱手相让。4月20日前后，美国和罗马尼亚在罗境内进行联合实弹射击演习，几乎与此同时，俄罗斯黑海舰队的军舰、战机和陆战队也在黑海展开训练演习，毫不客气地与北约打起了擂台。2013年4月，为应对叙利亚危机，俄罗斯组建了包括5-7艘军舰的地中海分舰队，而俄在前苏联地区外唯一的海外军事基地——叙利亚的塔尔图斯港——也为俄军在地中海的常态化部署提供了支撑。不过，俄罗斯也已捉襟见肘，不得不从太平洋舰队抽调战舰编入地中海分舰队。2016年底，俄罗斯向地中海派出了隶属北方舰队的本国唯一航母“库兹涅佐夫”号，一路途经英吉利海峡、直布罗陀海峡等由北约牢牢掌控的水域，还曝出了冒黑烟、舰载机坠毁等负面新闻。不过，通过航母出击，俄向世界展示了自己的军事实力和利益关切，及其绝不轻易退让的决心。

北约和俄罗斯对抗的升级，引起了国际社会的担忧。人们担心地区局势持续紧张，爆发冲突的可能性不断增加。从目前来看，北约对波罗的海、黑海的渗透和力量投送还将继续，不过它的“阴谋”“阳谋”要想真正威慑住俄罗斯，恐怕没那么容易。

（胡欣，解放军国际关系学院战略与安全研究所，海外网特约评论员）

来源：海外网