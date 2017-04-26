泰国将上调旅行社质量保证金标准，出境游最高为50万

泰国中华日报4月26日报道 泰国在提升该国旅游质量和游客权益保障方面迈出了一步。泰国旅游导游商业委员会于近日通过了一项决定，对4类旅行社质量保证金标准进行了上调。其中国人出境游保证金最高为50万泰铢。

泰国旅游和体育部旅游厅厅长婉诗礼小姐表示，经过各方努力最终就提升该国旅游质量和保障游客权益达成了基本共识决定就4类旅行社质量保证金标准进行调整。调整具体如下：

全部4类分别是，1、特定地域旅行团，保证金从目前的1万泰铢提高到5万泰铢。2、国内线旅行团，保证金从目前的5万泰铢提高至10万泰铢。3、入境游线路旅行团，保证金从目前的10万泰铢提高至20万泰铢。而第4类、泰国人出境游旅行团，保证金最高达到50万泰铢。而目前执行的标准为20万泰铢。

按照审批流程，最终获得内阁批准并成为旅游和体育部内部条例颁布实施，首选要得到所在部委部长级领导复核批示。据悉，目前在东盟国家中，泰国旅行社质量保证金缴付额度最低。一方面难以形成对旅行从业者的警惕和督导作用，另一方面给泰国旅游形象造成了一定的伤害。

她说，如果各环节工作按计划推进，预计正式颁布实施需要再花费1-2个月时间。泰国旅游商业协会（ATTA）秘书长阿弟说，协会支持新标准的实施，但希望能为那些长年以来合法经营旅行社给予1年的调整准备期。同时希望政府方面能够成立一个工作小组与协会协调工作对那些系统外的旅行社采取更有的监管机制。