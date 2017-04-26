暴力小英反暴力 蔡英文在乎“人民的名义”？

蔡英文素有“暴力小英”的“雅号”，在马英九时期，她横冲直撞、大杀四方，简直称得上是民进党的“女战神”。都说岁月会磨平人的棱角，这才没过几年，她俨然又成了反暴力的代表。

暴力小英反暴力，听起来有些讽刺。海外网港台腔专栏作者桃花岛主撰文分析，蔡英文你可真心在乎“人民的名义”？

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几年前，台湾一部名叫《女朋友，男朋友》的电影上映热播，其中一个场景让笔者印象深刻：男主角王心仁年轻时积极投身“野百合运动”，在台上大谈“自由民主”，引来台下学生们的欢呼；后来成为“行政院”发言人之后，却在电视镜头前发表着“社会安定，不需要社会运动”的言论，前后的反差，令人感慨。

然而，现实生活比电影剧情更讽刺。前些年一向鼓动民众上街，用“人民的名义”对抗国民党当局的民进党，如今执政后遇上民众抗议却祭出拒马、蛇笼，甚至还说出“没必要就不要常常上街头”的矛盾言论。这不禁让人齿冷：敢情这“人民的名义”也不过是选票提款机？

民众抗议年金改革 图源：“中央日报网络报”

人民抗议

头绑绷带，手举旗帜，口中高喊“执政无能、斗争起家”“夺退休金、造潜水艇”等口号，分别赴“立法院”、民进党中央党部等处抗议，这便是近日由台湾军公教团体发起的“夜宿围城”及后续抗议行动，抗议民进党当局的年金（退休金）改革。

自民进党执政以来，人民走上街头的活动已有不少。去年9月，军公教团体曾在凯达格兰大道前举行过“九月围城”，抗议蔡当局对军公教的“污名化”与不合理的改革方案。不久后，伴随着“求生存、有工作、能温饱”的诉求呼声，数万台湾旅游观光业者走上街头呛声抗议民进党当局的两岸政策。2016年12月，民进党力图强推削减休假的“劳基法修正草案”，引发劳工团体上街抗议。

对于以街头政治起家的民进党及“时代力量”等绿营政党来说，游行抗议和如影随形的暴力行为是他们所熟悉的套路，甚至是“法宝”。不过，当他们掌权时，也许并未想到原来这些套路也能被民众用来“反治其身”。

比如强推“劳基法修正草案”时，“立法院”民进党总召集人柯建铭被群众围殴，最终在警察保护下才脱离“险境”；而前不久“立法院”审议年金改革时，“时代力量”民代徐永明欲进入议场时不但西装外套遭扯掉，还被泼了一身水；民进党籍“立委”王定宇，则遭遇“天外飞来宝特瓶（即矿泉水瓶）”，直接被砸中脸，当时就气得跳起来了。柯文哲、郑文灿、魏明谷……这些绿营的县市长也都在路过抗议群体时被一阵推挤最终“狼狈不堪”。

台“立法院”附近都是利刃的蛇笼。

强硬压制

面对民众的抗议以及一些过激行为，绿营执政者并没有按承诺成为“史上最会沟通的当局”。相反，他们用非常强硬，动辄把“谴责”挂在嘴上，并用实际行动拒抗议者“千里之外”。

台湾网友曾讽刺，现任台湾地区最高领导人被称为“蔡三多”：轨道多、办公室多、拒马多，其中“拒马多”让民众的感受更直观。前些天的“夜宿围城”期间，“立法院”外的拒马、蛇笼里里外外共有五层，甚至部分大型拒马内布置“南非刀片”，以阻吓抗议民众攀爬。有蓝营“立委”拿蛇笼上的刀片削小黄瓜、胡萝卜，凸显刀锋的锐利。而当天参与“维稳”的警察更是有三千人。

此外，“总统府”、民进党中央党部、蔡英文官邸及当局重要机构之外的拒马、蛇笼也都被大量安置，大批员警在现场维持秩序，好一派“释放善意与民众沟通”的形象！

除了实际行动，绿营政治人物的一些话也同样体现着对民众上街表达不满的消极态度。据了解，仅今年前两个月，台湾民众就发动了400多场抗议活动。对于这样的行为，蔡英文先后表示“没有必要就不要常常走街头”“对暴力阻止‘立委’、官员等入‘院’开会的脱序行为，警方一定严办”。而“时代力量”“立委”黄国昌也在前些天发了脸书谴责：“这些阻扰行动（军公教团体对年金改革的抗议），是不会得到社会支持的。”这所有的表达，都将抗议民众置于“政治不正确”的境地。

蔡英文街头抗议

昨是今非

看到蔡当局和绿营人士现在的说法和行为，台湾的政治人物和民众都感叹“昨是今非”，因为他们今天的所做所讲和在野时的表现反差太大了。

2008年马英九当选台湾地区领导人后，于11月6日邀大陆海协会会长陈云林赴台，当时蔡英文发起“呛马围陈行动”，围堵大陆客人，殴打大陆记者，跟警方发生严重肢体冲突。当天晚上，蔡英文还在个人脸谱表示，民进党感谢台湾人民给予我们这个机会为人民服务，“民进党将带领人民重新回到街头”，捍卫我们的人权与守护台湾的“主权”。马英九当时指责民进党组织的抗议事件是暴力事件，蔡英文对此回应称，“逼人民走上街头的，这才是真正的‘暴力政府’”。

“什么叫暴力、脱序？再脱序有比占领‘立法院’、侵入‘行政院’脱序吗？再脱序有比发动人群占领忠孝西路、瘫痪台北市交通来得脱序吗？”中国国民党副主席郝龙斌认为，或许这些事蔡英文都健忘了，但指责退休军公教暴力却有些可笑。而他所说的那些内容，就特指2014年的“太阳花学运”，如今被民众围堵的黄国昌当年就是街头抗议的“猛将”，只是身份的转换让他对民众的抗议行为有着天差地别的评价。

还有像“拒马、蛇笼其实根本没有法源依据设置”“集会游行的民众是你们的敌人吗”，这些话也都是出自马英九时期的绿营政治人物之口。可是现在，不管他们心里怎么想，但现实行动和公开发表的言论已经“打嘴巴”了。

蔡英文被批“执政无能”

虚情假意

对于民进党当局“前后不一”的行为，有人留言“蔡大小姐，只准你鼓动太阳花，不准别人上街？只准州官放火，不准百姓点灯”，有人说蔡英文是“换位置换脑袋的骗票领导人”。在笔者看来，这就是绿营执政者心中没有“人民”，只是用“人民的名义”套选票的结果。

在野期间，绿营人士通过发动或暗中支持民众上街，并代之以“人民的名义”向执政者表达不满，趁机骗取选票或信任。不论是2008年陈云林赴台、“太阳花学运”，绿营政治人物都会出现身影。而当自己执政时，他们对上街的民众换了一副面孔，不再有一种“倾听”的姿态、不再愿意沟通，而希望一切“我行我素”。

可是，正如“总统府”前副秘书长罗智强所说，在民进党的算盘里，打破国民党当局的威信、牵制国民党当局的政绩，打烂了对手，就可以增加自己下一次执政的机会。“今天蔡英文赞声肯定民众占领政府；明天民众占领蔡英文执政下的政府，蔡英文有何立场排除占领？”

对于这种种瓜得瓜种豆得豆，究竟是有所意料，还是猝不及防，恐怕只有这些政客们自己知道了。但至少，他们没有真正在乎“人民的名义”，否则这些民众为何要上街，蔡英文以及她的同事们为何要用拒马相隔，而不是走出大门倾听大家的呼声呢？（文/桃花岛主）