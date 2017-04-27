（2017世界旅游业大会全球峰会开幕式现场。）

中国经济网曼谷4月27日讯（记者 裴小阁） 2017世界旅游业全球峰会在泰国曼谷召开。泰国总理巴育·占奥差、英国前首相卡梅伦及世界旅游业理事会成员单位五百余行业领袖、精英代表出席本次峰会。会上，与会嘉宾结合“改变我们的世界”、“世界旅游业的可持续发展”两大主题进行深入的讨论。

（世界旅游业理事会总裁和首席执行官大卫在2017世界旅游业大会全球峰会开幕式上致辞）

世界旅游业理事会总裁和首席执行官大卫在开幕式上表示：在人口的持续增长的背景下，2030年我们的世界将会是什么样子?人口变化后我们需要意识到哪些问题?不平等的含义又是什么，我们需要为确保经济增长而做些什么? 商业在实现联合国可持续发展目标中扮演了什么样的角色?对商业有什么期待?旅游业在其中又将扮演了一个什么特殊的角色?等等这些问题就是本次峰会要讨论的部分内容。而泰国作为世界上最大的旅游目的地之一，泰国注册旅游业行业在过去的一年当中发展迅速，其重要性、投资回报以及未来的持续增长，最关键所在就是政府驱动，通过其可持续性计划作为其国家旅游发展计划以确保它保障其自然和文化资产。

（泰国总理巴育·占奥差在2017世界旅游业大会全球峰会开幕式上致辞）

泰国总理巴育·占奥差在开幕式上表示：作为世界旅游目的地国家之一，泰国以独特别的生活方式、历史文化、多样性的旅游资源为世界各国游客创造了神奇的体验，同时也大大加强了泰国旅游业在国际舞台上的竞争力，为泰国的经济发展带来了丰厚的回报。

巴育·占奥差认为：人口发展、区域性的冲突、气候变化、自然灾害和疾病等问题依然是困扰世界可持续性和谐发展的巨大挑战，唯一不同的是旅游业让大家相互之间有了良好的沟通，建立起了和睦相处的关系，频繁的往来，不仅促进了各国人民之间的良好交流、也达成了各国政治上的稳定和经济的繁荣，这些成果来自不易，同样需要世界大家庭中的每一名成员，能够携起手来，为维护世界可持续性发展共同努力。

据巴育·占奥差介绍：2016年，泰国入境游客数量超过了设定的目标，综合收入达到了710亿美元，与2015年680亿美元的收入相比，增加了11%。这也充分证明，泰国旅游业对世界旅游经济的发展贡献是巨大的。巴育·占奥差表示：泰国旅游业将继续保持这一发展势头，尤其是要加强东盟各成员国之间的交流和合作，加强与东盟各国的互联互通，打造以泰国为中心的东盟旅游目的地，推动世界旅游业的可持续发展。