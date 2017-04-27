4月新增19家外商获准在泰经营，创造就业岗位539个

泰国中华日报4月27日报道 泰4月再向19家外商颁发在泰从事经营活动许可证，据悉投资额3.8亿泰铢，新创就业岗位539个。

泰国商业部发展商贸厅厅长班宗吉小姐透露，外商在泰经营审批委员会4月份再向19位外商发放了经营许可证。获准从事经营活动的外国投资主要来自日本、新加坡和德国。预计投资总额超过3.8亿泰铢，并能创造539个工作岗位。

她说，这些获批许可证的外商从事的行业类型具体如下，向关联公司提供服务支持公司共9家，投资额1.63亿泰铢。投资者主要来自新加坡和日本。客户服务公司共1位，投资额400万泰铢。投资者主要来自德国。代表处／办事处公司共5家，投资额1600万泰铢。投资者主要来自日本和马来西亚。与政府和企业有服务合同关联的公司共有3家，总投资额1.03亿泰铢。投资者主要来自德国、印度和开曼群岛。零售业公司共有3家，投资额9400万泰铢。投资者主要来自日本和瑞士。

而4月新发放外商经营许可证环比减少9家，降幅32%，投资额下滑2亿泰铢，降幅34%。如果与去年同期比则减少了17家，降幅47%，投资额5.14亿泰铢，降幅57%。

至此，截止今年4月19日前，政府累计向88家外商发放了在泰从事经营许可证，投资额17.67亿泰铢。而去年同期累计发放的外商经营许可证共计352家，累计投资额74.43亿泰铢。