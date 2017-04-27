国际市场需求复苏 3月泰国出口攀至近4年最高

泰国中华日报综合报道 2017年3月份泰国货物出口总值达到208.88亿美元，创2012年5月以来46个月的最高水平，源于多种有利因素主要是价格因素，尤其是与油价关联的商品如橡胶、橡胶制成品以及化工、塑料粒和成品油等石油相关产品价格上扬。3月份此类产品的出口值同比增幅达46.0%，原因是受到前段时间国际原油价格上涨的推动，加上随着全球经济增长而有所改善的国外市场需求等。

世界贸易增长直接或间接地通过中国和日本的生产链拉动泰国出口。美国、欧盟（28个成员国）、日本和中国等主要经济体带动全球经济好转，其国内购买力复苏有助于拉动这些国家的进出口贸易。2017年3月日本和中国的进口总值同比增长率分别达到15.8%（按日元计）和20.1%（按美元计），同时其出口总值同比增长率分别为12.0%（安日元计）和16.4%（按美元计），导致泰国机械及零部件、生铁、钢材及制品、食品商品出口等随之呈现良好增长态势。

泰国作为皮卡车和摩托车的生产基地也有助于推动出口的好转。近2-3年来，全球汽车制造商将生产基地从澳大利亚向泰国和印度尼西亚转移，推动了皮卡车、客车和卡车等对持续良好增长的大洋洲市场的出口。此外，重型摩托车制造商将生产基地从欧洲转移到泰国加上欧盟市场需求也开始恢复良好状态导致泰国对欧盟市场（28个成员国）出口的摩托车及零部件等出口值同比增长高达43.5%。

开泰研究中心认为，物联网时代的到来将是泰国电子产业复苏的另一支持因素。2017年3月泰国电子产品出口值增长17.4%，主要源于电子产品上升周期的推动（一般电子产品的生命周期为2-3年）。如果泰国电子产品的生产能满足物联网电器或电子产品需求，电子产品将成为拉动2017年泰国出口增长的又一重要产品。

2017年1-3月数据显示出口增长的主要动力仍来自价格因素，而数量因素则刚开始出现正面迹象。因此，今后阶段仍需继续观察泰国商品出口表现，如果泰国有潜力商品包括食品、家用电器、电子产品以及汽车类产品等的出口值能保持持续增长态势，可推断国际市场对泰国商品需求上升，泰国2017年泰国出口总值同比增长率可望高于原先预测的2.0%。