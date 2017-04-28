中国酒品牌洋河大曲正式落地 今年重点开拓泰国市场

苏酒集团贸易股份有限公司国际部负责人张佐莉与泰国嘉宾、代理商代表等在推介会上合影。

【本报讯】中国绵柔型白酒第一品牌洋河大曲周二晚假铂尔曼皇权酒店举行了一场盛大的推介会， 宣告这款以「落口绵、酒性软、尾爽净、回味香」闻名于世的中国白酒正式落地泰国。洋河大曲品牌持有人，苏酒集团贸易股份有限公司国际部负责人张佐莉表示，公司今年将重点开拓泰国市场，并将透过举办餐厅评选活动来提高知名度，让世界爱上洋河大曲。

洋河大曲起源于隋唐， 隆盛于明清，是清代的皇室贡酒。洋河大曲取益于清凉甘甜的洋河「美人泉」水，所酿之酒具有「甜、绵、软、净、香」的独特风格。明朝著名诗人邹辑在《咏白洋河》中曾写到「白洋河下春水碧，白洋河中多沽客，春风二月柳条新，却念行人千里隔，行客年年任往来，居人自在洋河曲」。

清代乾隆皇帝第2次南巡时，曾在洋河大曲产地，江苏宿迁留住七天，品尝洋河大曲后挥毫留下了「酒味香醇，真佳酒也」的赞语，并指定其为向皇室的贡品。近年来，洋河大曲多次蝉联中国国家名酒冠军头衔，勇夺世界烈酒排行榜第7名，并在去年被选为G20峰会、青岛世界杯帆船赛的宴会用酒，频频亮相世界舞台。

本次泰国发布会受到泰华社会的高度重视，泰华侨工商界、媒体界逾200名代表出席聆听，包括辽宁总商会会长康丹、广西总商会会长李宇明、温州总商会祁晓云、河南总商会会长时磊、开泰银行副总裁蔡伟才、川渝总商会会长汪治国、河北总商会会长孙万强、泰中罗勇工业园区总经理徐根罗、山东总商会会长冯文亮等。

张佐莉致词时表示，凭借创新的理念和顶尖的工艺，洋河已在消费者心中树立起了绵柔领袖的形象，偏爱绵柔酒的商务精英和大众消费者也越来越多。时至今日，洋河不仅以超过16万吨的原酒产量在同行业领跑，还成了白酒行业销量第一的企业。

「洋河产品销售也已经从国内走向国外，进入了37个国家和地区的市场，成为飘香全球的中国名」。就在今年初，洋河跻身『全球品牌500强』，同时上榜的中国白酒只有茅台。巧合的是，洋河、茅台正好也是成为『CCTV国家品牌计划合作伙伴』的两家白酒企业。」

她说，除了菲律宾之外，洋河大曲现已覆盖整个东南亚，公司今年也会重点开拓泰国市场。 「中国的白酒肯定要藉助中餐厅来落地，接下来我们会透过餐厅评选活动来扩大华人客群对洋河大曲的品牌认知。 而外国人客群方面，我们会透过鸡尾酒的方式来推广。」

张佐莉也当场宣布，随推介会起展开一连三天的促销优惠。 即日起至星期五（28日）下单，原价900铢的洋河大曲立减至500铢； 梦之蓝M6原价 4,980铢，特价3,500； 梦之蓝M3 原价 3,680铢，特价2,600铢；天之蓝原价2,680铢，特价1,800铢；海之蓝原价 1,680铢， 特价800铢。 更多详情，批发零售，宴会用酒，请致电092-7690999。