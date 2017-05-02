官员警告：“种植桑葚能致富”带有夸大宣传成分，投资需谨慎

泰国中华日报5月2日报道 泰国农合社部蚕桑局官员就“种植桑葚能致富”的宣传传言发布警告称，桑葚的商业价值仍非常有限，尽管其拥有部分小众消费群，但企业鼓吹桑葚能致富的宣传存在夸大，桑农需谨慎判断避免受骗。

泰国农合社部蚕桑局局长素达拉女士表示，针对近期出现的鼓动桑农种桑葚能致富的带有夸大成分的宣传发出警告称，桑葚商业价值并未如商家所鼓吹的那样高，因此大面积种植桑葚存在被骗的风险。

她说，种植桑葚能致富的宣传完全属于企业与农民和个人的行为，蚕桑局既没有相关的鼓励政策，也没有参与其中。鉴于该宣传口号存在的风险已经责令地方关联单位向桑农进行说明，同时提醒桑农不要随便轻信传言，如有疑问可直接咨询蚕桑局分布在全国的21个中心点。

据悉，桑葚（sāng shèn 又读sāng rèn ），桑树的成熟果实，桑葚又叫桑果、桑泡儿，农人喜欢其成熟的鲜果食用，味甜汁多，是人们常食的水果之一。成熟的桑葚质油润，酸甜适口，以个大、肉厚、色紫红、糖分足者为佳。

每年4～6月果实成熟时采收，去杂质，晒干或略蒸后晒干食用，也可来泡酒。具体成熟时间各地不一样，南方早一点，北方稍迟一点。 《本草纲目》等多种医药典籍中对桑椹的药用价值和用法有详尽的阐述，桑椹性味甘寒，具有补肝益肾、生津润燥、乌发明目等功效。桑果古来就是百姓常采用的一种利尿，保健，消暑的鲜果，在本草纲目中有记载其特殊功效。