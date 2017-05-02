泰国考虑延长中国等特定国家免签证待遇，以应对印尼的免签证措施

泰国中华日报5月2日报道 泰国当局正考虑向中国在内的特定市场实施更长的免签证待遇措施，这也是在印尼官方宣布向全球160个国家开放免签证后释出的最新信息。

泰国旅游和体育部部长郭甘女士表示，正在就印尼免签证措施展开对策研究工作，目前初步考虑的方案是向中国、印度等重要的游客输出国给予特殊的免签证待遇，而不是全面跟从。

印尼国家旅游部于近日发布官方公告称，为了刺激该国旅游经济发展并在未来2-3年内吸引2000万国际游客前往该国旅游，特向全球160个国家公民给予免签证待遇，即获得免签证的国家公民可不用申请签证直接进入印尼旅游观光。

郭甘部长说，新的签证政策将会在对现行的临时免签证政策进行评估后再做出。目前泰国向中国在内的全球21个国家公民给予免签证特殊入境待遇，作为临时政策之一该免签证政策将于今年9月结束。但不管怎样，初步讨论后的决定是向中国、印度等特定市场延长免签证待遇政策。也就是说，泰国免签证措施将不会跟从印尼的步伐，而是优先偏向对泰国入境游市场有重要影响的客源市场。

她说，免签证措施已经成为亚太国家一项常规的吸引入境游市场的政策措施，但对于泰国来说，安全仍是首要考虑的问题之一。除此之外，还需要考虑到国内的和旅游有关的商品和服务是否已经准备好。

对于国际游客来说，除了优惠的入境签证措施外，旅游安全以及旅游舒适性体验也是影响他们旅游决定的重要因素。因此，免签证与否并非是国际游客选择前往哪国旅游的决定要素之一。

泰国旅游局局长育塔萨对此也表示认同，认为，印尼的免签证措施将一段时期内不会对泰国入境游造成冲击。但在吸引泰国人前往印尼旅游方面可能有5-10%的提升。