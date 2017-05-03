官方升级泰南移动用户实名制等级，无指纹信息将被停机

泰国中华日报5月3日报道 泰国广电通事务委员会办公室消息称，将在泰南三府优先启动移动电话卡芯片购买者身份识别安全等级制度—除了实名制外，还需要收录购买者的指纹信息。

泰国广播、电视和通讯事务委员会办公室（简称，泰广电通委）秘书长塔功透露称，将升级泰国移动电话卡芯片购买者身份识别的安全等级制度，这也是政府在加强移动网络犯罪方面迈出的重要一步。新的安全等级制度除了实名制外，还将被要求录入购买者的指纹信息。

他说，新的身份识别安全制定将优先在泰南三府推行，目前仍在前期准备工作中，预计最快本月底内执行新的移动电话卡芯片登记。选择泰南三府作为优先试点推行地区主要是考虑到为当地市民安全考虑，因为上述区域安全问题面临较大的考验。

新方案执行后，泰南市民在正常使用移动通讯服务前必须进行新的身份安全识别登记工作，即除了实名登记外，还需要录入指纹信息等。没有完成新登记的移动用户将无法在该地区内正常使用移动通讯服务。如果因工作而需要到上述地区的移动用户必须在出行前向有关部门通报补全安全信息，否则也可能出现无服务的情况。

他说，广电通将会在泰南试运行1年后，并在各方面条件和准备工作充分的情况下再向全国范围内进行推广。