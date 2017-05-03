海外网葡萄牙新闻网上线

海外网里斯本5月2日电 （梁寒怡）葡萄牙时间5月2日下午，人民日报海外网葡萄牙新闻网上线仪式暨“一带一路”中葡经济论坛在葡萄牙里斯本隆重举行，来自中葡两国的政界、学界和商界精英、侨团、华文媒体百余人出席。

葡萄牙经济部长曼努埃尔·卡布拉尔出席上线仪式并致辞。他表示，葡萄牙新闻网的上线，为世界提供了一个了解葡萄牙人文经济的窗口，同时也为中葡两国企业开展合作提供良好平台，将产生良好的社会效益，造福两国人民。

中国驻葡萄牙大使蔡润在致辞中表示，葡萄牙新闻网的上线非常值得庆贺，希望该平台可以搭建中葡之间新的信息交流通道，让远在他乡的同胞们，可以时时关注到祖国的发展。

“祝葡萄牙新闻网上线仪式暨‘一带一路’中葡经济论坛取得圆满成功。”著名经济学家、北京大学教授林毅夫表达了良好祝愿。

人民日报海外版编委郑红深向各界对海外网葡萄牙新闻网的支持与鼓励表示衷心的感谢。对于葡萄牙新闻网的发展，他提出3点希望：“第一，努力成为葡萄牙权威的本土化中文资讯网站，用贴近当地的语言讲述好中国故事；第二，努力服务葡萄牙华人社会，让海外游子更好地了解中国的发展和变化；第三，努力成为中葡两国各项交流合作的桥梁，发展、拓展中葡友谊。”

“乘‘一带一路’东风，中央媒体在葡萄牙境内开设的第一个本地化中文资讯频道——葡萄牙新闻网正式落地，我们定将不辱使命，致力于为中葡构筑最牢固、最畅通的交流通道，把‘中国故事’传递到葡萄牙，把葡萄牙的经济文化展示给中国读者。”葡萄牙新闻网执行总编辑程韵如说。

据悉，葡萄牙新闻网是由人民日报海外网与欧美国际传媒合作共建的中文网站，设有滚动要闻、葡国新闻、葡语世界、人在葡国等栏目。