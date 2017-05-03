泰国船舶出口商公会提醒：下半年出口并非坦途，应做好4方面准备

泰国中华日报5月3日报道 泰国船舶出口商公会上调全年出口预期至增2.5-3.5%，但下半年仍面临来自多方面的风险压力。

泰国船舶出口商公会3日释出了更新后的2017年全年出口预估报告认为，得益于一季度出口超预期表现决定上调全年出口预期至增2.5-3.5%。官方释出的报告显示，一季度出口同比上涨4.88%，这是出口近17个季度以来最高增幅表现外，季度出口总额累计达到了564.56亿美元。

该公会主席甘纳雅帕小姐解释说，上调出口预估并不表示没有风险。下半年出口仍面临来自多方面的风险压力，仍需要密切关注，比如中东地区的分歧、朝鲜地缘局势以及全球负债总额超高至315%。所以说，下半年出口表现可能不像上半年那样明朗。

她说，预计第二季度出口仍将保持2-3%左右的增速，但第三、四季度的出口表现则可能就没有那么好了。当然如果第三、四季度出口增幅能够保持在2%以上，那全年出口增幅将有望稳定在2.5-3%偏上。鉴于此，公会决定上调全年出口预期从之前的2-3%提高至2.5-3.5%。

至于应对方案方面则可从以下4方面展开，1、在市场预期方面应该从最坏的方面考虑。2、重塑合作商对泰国商品信心以及对泰国国内局势了解。3、推进泰国电子商务交易系统的战略发展。4、加快和贸易伙伴国自贸协定的谈判。