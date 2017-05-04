2017泰国米会议将于月底隆重登场，巴育应邀作主题演讲

泰国中华日报5月4日报道 泰国政府定本月28-30日在曼谷市中心的世贸中心会议厅隆重举办泰国大米年度盛会，「2017泰国米会议—Thailand Rice Convention 2017」。届时将有来自全球40个国家1000多采购商出席，巴育总理还将作题为“泰国4.0战略计划和泰国米贸易的方向”的主题演讲。

泰国一年一度的大米盛会将于本月底在曼谷市中心的世贸中心会议厅隆重登场。这将是引领你深入认识、接触和体验泰国米种种优势最重要的会议—「2017泰国米会议，Thailand Rice Convention 2017」，除了有来自全球40个国家和地区的多大1000位采购商出席外，巴育总理还还受邀作主题演讲。

此次会议举办时间是2017年5月28-30日，地点在泰国曼谷市中心的世贸中心的Centrara Grand酒店会议中心隆重举办。泰国总理巴育将在30日最后一天作题为“泰国4.0战略计划和泰国米贸易的方向”的主题演讲，将让你实实在在的掌握进口泰国米的贸易商机与动向。

此外主办方还安排了丰富多彩的活动，如，为出席会议的采购商与稻米相关协会的代表进行小组讨论，探讨“迈向稳定生产、富足市场和可持续产品开发的泰国稻米产业。国际水稻研究所（IRRI）代表发表“气候变化及其对世界水稻业的影响”。稻米贸易公司总裁Jermy Zwinger发表“全球稻米市场：形势与展望”的演说，以及由国家创新局代表（NIA）主讲的“泰国米的创新”等场场精彩的演说与讨论。