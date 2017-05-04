4月份消费者信心指数微幅上升至77.0

泰国中华日报5月4日报道 商大消费者信心指数报告显示，4月份泰国消费者信心指数微幅上升至77.0，尽管这是该指数连续第5个月保持上升，但上升强度仍非常脆弱，凸显国民对泰国经济前景信心不足。

泰国商会大学（商大）经济和商业研究中心主任塔纳瓦博士在释出4月份消费者信心指数报告时指出，鉴于国民对泰国经济前景担忧以及信心不足，4月份消费者信心指数仅在前一个月76.8的基础上略微上升至77.0。尽管该指数已连续第5个月回升，但回升仍缺乏足够的支撑。

至于经济信心指数方面，4月份的经济信心指数则从3月份的65.1升至4月份的65.4。而收入信心指数方面，则从3月份的93.8升至4月份的94。他说，消费者信心回升仍缺乏足够的支撑，因为上升的幅度非常小。

受此影响，国民在支出方面也表现的更加谨慎和小心，比如推迟了购买汽车、住房等耐用品的支出计划，同时还取消了长途旅行的计划。而木薯、饲料玉米等农产品价格所表现出的低价位市场行情导致地方消费和经济未能获得充分的提振。

另外，美国政府的新贸易主义政策以及朝鲜半岛紧张的地缘政治局势都将给本就波动的全球贸易和经济造成拖累。但不管如何，商会将会继续关注国际事态变化。如果5月消费者信心出现下滑，那也预示则购买力下滑压力增大。

而泰国政府应该尽快寻找提振消费者信心的有效办法，加快中期财政预算的划拨速度，带动地方经济增长，并实现政府设定的全年经济增3.5-4%的目标。与此同时，赞同政府向低收入者发放生活补贴金的计划。但希望是一次性补贴，金额至少在每户每年2500-5000泰铢，预计可能会动用100-200亿泰铢的预算，但却能够为GDP增长带来0.1-0.2%贡献。