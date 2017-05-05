部长确认出席“一带一路”峰会，将推介EEC投资机会

泰国中华日报5月5日报道 商业部部长阿披拉迪女士确认参加中国政府本月14-15日于北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛，届时将会借机向与会全球28个国家和地区的百多位部长阐述泰国工业4.0发展政策精神和推介EEC投资机会。

泰国商业部官方消息显示，阿披拉迪部长将确认参加中国政府本月14-15日于北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。她希望借此良机向与会的28个国家和地区的超过一百多位国家部长级领导阐述泰国工业4.0发展政策精神，同时还将推介EEC投资机会。

中国政府决定本月14-15日于北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛，预计此次峰会邀请一些国家的部长级代表团、国际组织负责人、外国前政要、知名企业家、专家学者等代表参会人数料超1200个。该高峰论坛办会初衷：是共商合作大计，共建合作平台，共享合作成果，为解决当前世界和区域经济面临的问题寻找方案，为实现联动式发展注入新能量，让“一带一路”建设更好造福各国人民。

她说，泰国政府非常支持中国政府“一带一路”的发展思路，迎合了泰国政府4.0发展目标，努力实现本地区海陆空的互联互通愿景。因此两国能够成为重要的战略合作伙伴共同推进区域经济的繁荣发展，造福两国人民。

据悉此次高峰论坛，将主要实现以下目标：一、是全面总结“一带一路”建设的积极进展，展现重要早期收获成果，进一步凝聚合作共识，巩固良好的合作态势。

二、是共商下一阶段重要合作举措，进一步推动各方加强发展战略对接，深化伙伴关系，实现联动发展。三、是在推进中国经济社会发展和结构调整的同时，推动国际合作，实现合作共赢。