泰国零售业最快下半年迎来复苏

泰国中华日报5月5日报道 沉寂了大半年的泰国零售业将迎来复苏，预计第三季度增长表现明显，而激励的价格竞争将为广大消费者带来更多实惠。

泰国最大的超市零售集团公司—Big C执行长阿萨翁指出，沉寂了大半年的泰国零售行业将迎来温和复苏。由于受到经济和消费购买力低迷拖累的上半年零售业将出现行情转机，目前情况看第三季度的复苏将会非常明显。

但不管怎样，相信随着第二季度经济好转以及消费购买力回升，零售业将迎来缓慢的复苏。这对于已经连续2个季度下滑的泰国零售业市场来说会是很好的提振，尽管复苏表现并没有预期的那么强劲。总之下半年零售业表现将会优于上半年。

他说，上半年零售业总体表现低迷并不代表没有回暖的迹象。如果以季度表现看，2季度零售业表现实际上是优于1季度的。另外地方消费者似乎有了更多可供其消费的钱，因为Big C在曼谷意外的门店客户消费购买力表现出了回暖的迹象。

在大经济环境总体低迷的情况下，对于超市等零售业来说生意会越来越难做，而竞争也只会越来越大。为了争夺有限的消费客户，价格竞争将是商家争相采取的营销策略。预计届时各大零售商都将打出各种价格促销的营销策略以争取更多的消费客户。不管怎样，这对于大众消费者来说将能够买到更多有好有实惠的商品。

据悉，Big C超市集团还与商业部合作于本月4-7日在其下世贸中心对面门店内举办售价为399泰铢／位的“泰国水果自助餐”活动，每轮人数限制在100人，时间则限制在45分钟。他说举办该活动旨在帮助果农让更多的人品尝到泰国特色水果。